Vitão: "'Complicado' mudou minha vida. Anitta me ajudou muito"

Rio - Em outubro, quando saiu 'Complicado', música de Vitão gravada ao lado de Anitta, a internet entrou em polvorosa. Afinal, no clipe os dois parceiros apareciam se beijando e, logo na sequência, eles se beijaram num show em São Paulo, no palco - mas disseram em entrevistas que não estava rolando mais nenhuma aproximação. Lançando o primeiro álbum, 'Ouro', Vitão considera que sua carreira se divide em antes e depois da canção. E diz que Anitta é uma amiga muito próxima.

"A gente sempre foi muito amigo e depois do clipe ficamos muito próximos. Passamos a nos encontrar mais vezes. Tenho um carinho muito grande por ela e ela me ajudou muito. 'Complicado' foi uma parada muito massa que não tinha acontecido na minha carreira antes, de muita gente me conhecer. E aconteceu pelo fato de ter a Anitta. Chamou muito a atenção para mim na parte de marketing, trouxe muitos olhos para o clipe e para mim", conta Vitão, de 21 anos, que está solteiro.

"Estou tranquilo, trabalhando pra caramba, focando no meu trabalho, com a cabeça 100% em mim e na minha família. Está sendo uma fase muito boa", avisa o cantor.

Ouro

Trazendo músicas como 'Um Pouco de Você', 'Maturidade' e 'Tratamento Perfeito' no disco novo, Vitão diz que 'Ouro' mudou seu trabalho como compositor. "É uma parada muito diferente produzir música para um álbum, muito mais do que para um single ou EP. Foi uma responsabilidade muito grande e um processo muito diferente. Os singles (antes do disco, saíram músicas como 'Te Liguei' e o hit 'Café') foram uma introdução do que eu gostaria de trazer para as pessoas, de como eu gostaria de me apresentar. E em 'Ouro' eu posso trazer 100% minha essência", conta.

E como é a essência do Vitão? "Me defino como uma pessoa simples, sonhadora e trabalhadora. Sou uma pessoa sentimental também. Eu acho que é o que acaba mais transparecendo nas músicas, pelo fato de eu estar falando de amor, da perda de algum relacionamento, ou de um encontro", diz ele, que cita Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr. (1970-2013) em 'Maturidade', dos versos "depois de dias de luta vem dias de glória/praqueles que têm sede de ficar na história". "É uma das minhas maiores referências nacionais, na forma de escrever, de compor. Já fiz referências em outras músicas minhas. Ele era comunicativo e muito simples".

Meme

Além da carreira musical, Vitão precisou - como os fãs sabem - ter que lidar bastante com a exposição na internet, por causa do clipe de 'Complicado'. E recentemente voltou a virar meme por causa de uma versão "pra cima" que fez de 'Diário de Um Detento', dos Racionais MCs, que deixou alguns fãs do grupo de rap incomodados.

Na verdade, o cantor já havia interpretado a música há nove meses para um vídeo do canal do YouTube da jornalista e apresentadora Fernanda Catania, mais conhecida na internet como Foquinha. Num quadro, Vitão foi desafiado a cantar músicas famosas em gêneros diferentes, escolhidos por sorteio. "Ah, é que na internet as coisas são tiradas de contexto, né? Ela pediu para eu cantar Racionais como se fosse sertanejo. E saiu daquele jeito. Mas é o que acontece com quem trabalha com música e imagem. Temos sempre que prestar atenção nas coisas", diz.