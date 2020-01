PRÉ-ESTREIAS

JUDY - MUITO ALÉM DO ARCO-ÍRIS

(Judy). Reino Unido, 2019. De Rupert Goold. Com Jessie Buckley, Renée Zellweger, Finn Wittrock. Conhecida como a eterna Dorothy, do inesquecível O Mágico de Oz, Judy Garland (Renée Zellweger) foi uma das grandes estrelas da Era de Ouro de Hollywood. Dos problemas na juventude controlada até os complicados relacionamentos amorosos, que resultaram em mais de um divórcio, Garland passou por dificuldades financeiras. Aos 47 anos, durante o inverno de 1968, seu último ano de vida, ela aceita um convite para uma turnê, em Londres. A decisão dolorosa não só a manteve afastada dos filhos como a aproximou, novamente, da solidão e dos problemas com a bebida e os remédios. Vencedor do Globo de Ouro 2020 de Melhor Atriz ? Drama. Adaptação da peça End of the Rainbow, de Peter Quilter. Biografia, Drama. 14 anos. 119 min. Cópias Legendadas: Zona Sul: Roxy 1: 13h. Kinoplex Fashion Mall 1: 15h50. Espaço Itaú Cinema Botafogo 5: 21h30.

ESTREIAS

1917

(1917). EUA, Reino Unido, 2019. De Sam Mendes. Com Mark Strong, George MacKay, Dean-Charles Chapman. Durante um momento crítico da Primeira Guerra Mundial, os soldados britânicos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) receberam de seu superior (Colin Firth) uma difícil e assustadora missão. Em uma verdadeira corrida contra o tempo, eles precisarão cruzar o território inimigo e avisar outro batalhão, o mais rápido possível, para que cancelem um ataque. Se isso não acontecer, todos cairão em uma armadilha, que resultará na morte de milhares de soldados, como o próprio irmão de Blake. Dos mesmos produtores de Cisne Negro (2010) e 007 Operação Skyfall (2012). Escrito e dirigido por Sam Mendes, ganhador do Oscar por Beleza Americana (1999). Dez indicações ao Oscar® 2020. Drama. 14 anos. 119 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 5: 13h40. Kinoplex Nova América 4: 13h45, 16h20. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Nova Iguaçu 3: 13h10, 15h40, 18h20. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 5: 16h10, 18h40, 21h10. Kinoplex Tijuca 6: 14h, 16h30, 19h, 21h30. Kinoplex Nova América 4: 18h50, 21h20. CineCarioca Méier 3: 13h45, 18h35, 21h10. Zona Sul: Roxy 2: 13h10, 15h40, 18h10, 20h40. Kinoplex São Luiz 2: 13h50, 16h20, 18h50, 21h20. Kinoplex Fashion Mall 2: 15h40, 18h10, 20h40. Kinoplex Fashion Mall 4: 16h30, 19h, 21h30. Kinoplex Leblon 3: 13h50, 16h20, 18h50, 21h20. Esáço Itaú Cinema Botafogo 6: 14h, 16h20, 18h50, 21h20. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Nova Iguaçu 3: 21h. Barra: Kinoplex Via Parque 3: 21h. Kinoplex Via Parque 5: 13h10, 15h40, 18h20, 21h.

A DIVISÃO

Brasil, 2020. De Vicente Amorim. Com Silvio Guindane, Erom Cordeiro, Natalia Lage. Em 1997, o Rio de Janeiro estava abalado por uma onda de sequestros. O policial civil Mendonça (Silvio Guindane) era uma verdadeira máquina contra o crime e a corrupção. Indicado para assumir a DAS - Divisão Antissequestro, ele descobre que precisará trabalhar com outros três policiais também chamados para o departamento. Santiago (Erom Cordeiro), Roberta (Natalia Lage) e Ramos (Thelmo Fernandes) também eram eficientes contra o crime, mas a corrupção fazia parte da rotina do trio. Agora, Mendonça precisa conviver com esse problema, enquanto mantém o foco na missão de acabar com a indústria do sequestro que assola a Cidade Maravilhosa, custe o que custar. Baseado em um fato real. Ação, Drama, Policial. 16 anos. 134 min. Cópias Nacionais: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 2: 21h. Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 2: 14h, 16h30. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Grande Rio 6: 13h50, 21h.

O MELHOR VERÃO DAS NOSSAS VIDAS

Brasil, 2020. De Adolpho Knauth. Com Giulia Nassa, Bia Torres, Laura Castro. Bia (Bia Torres), Giulia (Giulia Nassa) e Laura (Laura Castro) tinham um sonho de verão: cantar no litoral paulista no famoso Festival do Sol. E tudo caminhava para isso até o momento em que o Professor Caramez (Carioca Márvio Lúcio) anunciou que elas estavam em recuperação. Dispostas a tudo para realizar seu desejo, o trio pede ao amigo Júlio (Enrico Lima) para ficar na pousada do tio dele, Denis (Maurício Meirelles). Só que além do lugar ser bem mais ou menos, a situação de todos vai complicar ainda mais, porque eles foram pra lá sem que os pais soubessem e vai sobrar até para o titio malucão. Primeiro filme do grupo BFF Girls, formado por ex-integrantes do programa The Voice Kids. Comédia. Livre. 98 min. Cópias Nacionais: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 2: 17h.

UM ESPIÃO ANIMAL

(Spies in Disguise). EUA, 2019. De Nick Bruno e Troy Quane. Com vozes de Tom Holland, Will Smith, Rashida Jones. Lance Sterling (voz de Will Smith) era, simplesmente, o melhor espião do mundo. Sofisticado, charmoso e inteligente, tem neste adjetivo sua melhor definição: um superespião. Walter Beckett (voz de Tom Holland) é um jovem meio sem jeito com as pessoas, mas de uma habilidade incrível para inventar coisas fantásticas. Juntos, eles formarão uma dupla improvável, com invenções incríveis, e algumas experiências malucas, mas as missões se tornarão cada vez mais épicas. Será que agora o mundo pode dormir mais sossegado? Do mesmo roteirista de O Touro Ferdinando (2017) e do mesmo produtor de Reino Escondido (2013). Animação. Livre. 102 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 2: 13h, 15h, 19h. Kinoplex Tijuca 3: 13h, 15h05, 17h10. Kinoplex Nova América 3: 13h, 15h, 17h. Kinoplex Madureira 4: 13h40, 15h50. Zona Sul: Kinoplex Leblon 4: 13h, 17h10. Kinoplex RioSul 1: 14h20, 16h30, 18h40. Espaço Itaú Cinema Botafogo 1: 13h30, 15h30, 17h30. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 4: 13h50, 16h. Kinoplex Grande Rio 5: 14h. Kinoplex Grande Rio 6: 16h40, 18h50. Kinoplex Nova Iguaçu 6: 13h50, 16h10, 18h20. Kinoplex Iguaçu Top 5: 14h, 18h30. Barra: Kinoplex Via Parque 1: 13h50, 15h50. Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 4: 13h, 15h, 17h.

UMA GAROTA CHAMADA MARINA

Brasil, 2019. De Candé Salles. Com Antônio Cícero, Isay Weinfeld, Fernando Muniz. Marina Lima é uma mulher à frente do seu tempo e uma artista experiente com uma bagagem de mais 40 anos de carreira. Marina empresta sua voz para protestar pelos anseios de diversas gerações e este documentário retrata sua vida, a partir de um vasto material que acompanha a trajetória da artista, suas escolhas e mudanças, bastidores de shows, referências, parcerias e processo criativo. Documentário. 12 anos. 70 min. Cópias Dubladas: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 3: 19h10.

UM LINDO DIA NA VIZINHANÇA

(A Beautiful Day in the Neighborhood). EUA, 2019. De Marielle Heller. Com Tom Hanks, Matthew Rhys, Chris Cooper. Lloyd Vogel (Mathew Rhys) trabalhava como jornalista investigativo e seu perfil não era dos mais simpáticos. Sua vida começa a mudar quando sua editora-chefe (Christine Lahti) decide escalá-lo para uma matéria sobre pessoas inspiradoras, e o entrevistado será Fred Rogers (Tom Hanks). Criador do sucesso infantil televisivo Mister Rogers? Neighborhood, muito popular na década de 1960, Rogers revelou-se uma pessoa verdadeiramente encantadora e derrubou as barreiras, inicialmente criadas pelo jornalista. Como resultado, Vogel escreveu uma matéria inspiradora e ganhou uma amizade que mudou completamente sua visão de mundo e das pessoas. Inspirado no artigo de 1998 do jornalista Tom Junod. Biografia, Drama. 12 anos. 109 min. Cópias Legendadas: Kinoplex Fashion Mall 3. Kinoplex Fashion Mall 4: 14h10. Espaço Itaú Cinema Botafogo 1: 19h30, 21h40.

CONTINUAÇÕES

ADAM

(Adam). Bélgica, França, Marrocos, 2019. De Maryam Touzani. Com Lubna Azabal, Douae BElkhaouda, Aziz Hattab, Hasnaa Tamtaoui. A viúva Abla dirige uma modesta padaria em sua casa em Casablanca, onde vive com sua filha de oito anos Warda. Sua rotina é interrompida pela chegada de Samia, uma jovem grávida procurando por emprego e moradia. Abla não imaginava que ao deixá-la entrar sua vida mudaria para sempre. Drama. 12 anos. 98 min. Cópias Legendadas: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 4: 13h.

ADORÁVEIS MULHERES

(Little Women). EUA, 2020. De Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh. As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras. Drama, Romance. 10 anos. 128 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 7: 13h. Kinoplex Tijuca 4: 15h40, 21h15. Zona Sul: Roxy 1: 15h20, 18h. Kinoplex São Luiz 1: 18h20, 21h. Kinoplex Fashion Mall 1: 18h20. Kinoplex Leblon 2: 16h, 18h45. Kinoplex RioSul 4: 13h. Espaço Itaú Cinema Botafogo 5: 13h30, 16h20, 19h. Barra: Kinoplex Via Parque 6: 13h15.

FROZEN 2

(Frozen II) EUA, 2020. De Jennifer Lee e Chris Buck. Com Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad. De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes. Animação. Livre. 104 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 3: 14h, 16h10, 18h20, 20h30. Kinoplex Tijuca 2: 16h, 18h10, 20h20. Kinoplex Nova América 1: 13h20, 15h40, 20h20. Kinoplex Nova América 1 (3D): 18h. CineCarioca Méier 3: 16h20. Kinoplex Madureira 3: 14h, 16h10, 18h20, 20h30. Zona Sul: Kinoplex São Luiz 1: 14h, 16h10. Kinoplex Leblon 4: 15h. Kinoplex RioSul 6: 14h, 16h20, 18h45, 21h15. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 3: 13h50, 16h10, 18h30, 20h50. Kinoplex Grande Rio 4: 13h40, 16h, 18h20, 20h40. Kinoplex Nova Iguaçu 7: 13h40, 16h, 18h30, 20h50. Kinoplex Iguaçu Top 4: 13h10, 15h30, 17h50, 20h10. Kinoplex Iguaçu Top 5: 16h10, 20h40. Barra: Kinoplex Via Parque 3: 13h, 15h05, 17h10, 19h20. Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 3: 13h40, 16h, 18h20, 20h40.

JUMANJI: PRÓXIMA FASE

(Jumanji: The Next Level) EUA, 2020. De Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart. Tentado em revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser'Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon. Aventura, Comédia. 10 anos. 124 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 1 (3D): 13h30, 16h05, 18h40, 21h15. Kinoplex Shopping Boulevard 4: 13h. Kinoplex Shopping Boulevard 4 (3D): 15h30, 18h05, 20h40. Kinoplex Tijuca 1 (3D): 13h40, 16h15, 18h50. Kinoplex Nova América 2: 13h10, 15h50, 18h30, 21h10. Kinoplex Nova América 7 (3D): 13h40, 16h20, 18h55, 21h30. CineCarioca Méier 1 (3D): 13h30, 16h05, 18h40, 21h15. Kinoplex Madureira 2: 13h30, 16h05, 21h15. Kinoplex Madureira 2 (3D): 18h40. Kinoplex Madureira 4: 18h, 20h40. Zona Sul: Kinoplex São Luiz 3: 13h25, 21h10. Kinoplex São Luiz 3 (3D): 16h, 18h35. Kinoplex Leblon 1 (3D): 13h30, 16h05, 18h40. Kinoplex Fashion Mall 3: 14h, 19h05. Kinoplex RioSul 2 (3D): 13h45, 16h20, 18h55. Kinoplex RioSul 4 (3D): 15h45, 18h30. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 1: 13h30, 16h05, 21h15. Kinoplex West Shopping 1 (3D): 18h40. Kinoplex West Shopping 4: 18h10, 20h45. Kinoplex Grande Rio 3: 13h, 15h35, 18h10, 20h45. Kinoplex Grande Rio 5 (3D): 16h05, 18h40, 21h15. Kinoplex Nova Iguaçu 2 (3D): 13h15, 15h50, 18h30, 21h10. Kinoplex Nova Iguaçu 4: 15h, 17h40, 20h20. Kinoplex Nova Iguaçu 6: 20h40. Kinoplex Iguaçu Top 1: 13h, 15h35, 18h10, 20h45. Kinoplex Iguaçu Top 3 (3D): 13h30, 16h05, 18h40, 21h15. Barra: Kinoplex Via Parque 1: 17h50, 20h25. Kinoplex Via Parque 4 (3D): 13h30, 16h05, 18h40, 21h15. Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 1: 13h30, 16h05, 18h40, 21h15. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 1 (3D): 21h25. Zona Sul: Kinoplex Leblon 1 (3D): 21h15. Kinoplex RioSul 2 (3D): 21h30.

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

Brasil, 2019. De Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier. Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado. Comédia. 12 anos. 105 min. Cópias Nacionais: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 6: 14h20, 16h40, 19h, 21h20. Kinoplex Shopping Boulevard 7: 15h40, 18h, 20h20. Kinoplex Tijuca 3: 19h10, 21h30. Kinoplex Tijuca 5: 13h40, 16h, 18h20, 20h20. Kinoplex Nova América 3: 19h10, 21h30. Kinoplex Nova América 5: 13h50, 16h10, 18h40, 21h. Kinoplex Nova América 6: 13h30, 15h50, 18h10, 20h30. CineCarioca Méier 2: 13h50, 16h10, 18h30, 20h50. Kinoplex Madureira 1: 13h20, 15h40, 18h, 20h20. Kinoplex Madureira 5: 14h20, 16h40, 19h, 21h20. Zona Sul: Roxy 3: 16h20, 18h40, 21h. Kinoplex São Luiz 4: 14h30, 16h50, 19h10, 21h30. Kinoplex Leblon 4: 19h20, 21h40. Kinoplex RioSul 1: 20h50. Kinoplex RioSul 5: 14h10, 16h40, 19h, 21h30. Espaço Itaú Cinema Botafogo 3: 13h40. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 2: 13h20, 15h40, 18h, 20h20. Kinoplex West Shopping 5: 14h20, 16h40, 19h, 21h20. Kinoplex Grande Rio 1: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Kinoplex Grande Rio 2: 13h20, 15h40, 18h, 20h20. Kinoplex Nova Iguaçu 1: 13h, 15h30, 17h50, 20h10. Kinoplex Nova Iguaçu 5: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Kinoplex Iguaçu Top 2: 13h20, 15h40, 18h, 20h20. Kinoplex Iguaçu Top 6: 14h10, 16h30, 18h50, 21h10. Barra: Kinoplex Via Parque 2: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Kinoplex Via Parque 6: 21h40. Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 2: 13h20, 15h40, 18h, 20h20. Kinoplex Bay Market 4: 19h, 21h20.

O ESCÂNDALO

(Bombshell). EUA, 2020. De Jay Roach. Com Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie. Um gigante do telejornalismo e antigo CEO da Fox News, Roger Ailes (John Lithgow) tem seu poder questionado e sua carreira derrubada quando um grupo de mulheres o acusam de assédio sexual no ambiente de trabalho. Biografia, Drama. 16 anos. 109 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 2: 13h40. Zona Sul: Roxy 1: 20h50. Kinoplex Fashion Mall 1: 21h10. Kinoplex Leblon 2: 13h40, 21h30. Kinoplex RioSul 4: 21h20. Espaço Itaú Cinema Botafogo 2: 19h, 21h10. Barra: Kinoplex Via Parque 6: 16h10.

OS MISERÁVEIS

(Les Misérables). França, 2019. De Ladj Ly. Com Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga. Stéphane (Damien Bonnard) é um jovem que acaba de se mudar para Montfermeil e se junta ao esquadrão anti-crime da comuna. Colocado no mesmo time de Chris (Alexis Manenti) e Gwada (Djibril Zonga), dois homens de métodos pouco convencionais, ele logo se vê envolvido na tensão entre as diferentes gangues do local. Drama. 14 anos. 104 min. Cópias Legendadas: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 4: 15h, 19h30.

PARASITA

(Gisaengchung) Coréia do Sul, 2019. De Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam. Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos. Suspense. 16 anos. 132 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 4: 13h. Zona Sul: Roxy 3: 13h40. Espaço Itaú Cinema Botafogo 4: 17h, 21h30.

STAR WARS: A ASCENSÃO SKYWALKER

(Star Wars: The Rise of Skywalker) EUA, 2019. De J.J Abrams. Com Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac. Com o retorno do Imperador Palpatine, todos voltam a temer seu poder e, com isso, a Resistência toma a frente da batalha que ditará os rumos da galáxia. Treinando para ser uma completa Jedi, Rey (Daisy Ridley) ainda se encontra em conflito com seu passado e futuro, mas teme pelas respostas que pode conseguir a partir de sua complexa ligação com Kylo Ren (Adam Driver), que também se encontra em conflito pela Força. Aventura, Ficção Científica. 12 anos. 142 min. Cópias Dubladas: Barra: Kinoplex Via Parque 6: 18h40. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 4 (3D): 18h25.