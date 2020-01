Angélica promove bazar com roupas do seu armário a R$ 89

Rio - A apresentadora Angélica está promovendo um bazar com peças do seu closet, todas custando R$ 89. A renda das vendas será revertida para o Projeto Gramachinho, que é uma ONG que cuida de 170 crianças oferecendo educação e alimentação.

Entre as peças de Angélica estão vestidos das marcas Zara e Trinita, blusas da Miss V e calças jeans da Diesel. Para comprar algum produto do armário de Angélica, os interessados tinham que entrar no site "Fair Closet". No entanto, em cerca de 20 minutos, todas as peças da apresentadora já haviam sido vendidas. Angélica prometeu enviar outras peças "em breve".

"Um dos meus aprendizados nessa vida é colocar importância nas coisas certas. Nos momentos com a minha família, no carinho de vocês, na sorte que eu sempre tive na carreira? E entender que as outras coisas que a gente tem, as roupas, os sapatos e tudo mais são só isso mesmo. Assim, você pode ter um pedacinho da minha história, e juntas a gente pode fazer diferença na vida de centenas de crianças", escreveu a apresentadora.