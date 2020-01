Rennan da Penha curte férias em Fernando de Noronha

Rio - O DJ Rennan da Penha está curtindo suas primeiras férias após sair da prisão. Ele e a mulher, Lorenna Vieira, estão em Fernando de Noronha. O DJ tem postado nas redes sociais fotos e vídeos dos momentos de relaxamento no local. Em um dos vídeos, Rennan aparece dançando e sensualizando para a câmera. Já Lorena tem postado poucas fotos e disse que não está postando mais por conta da instabilidade do sinal de internet no local.

