Rio - No fim do ano passado, a atriz Vitória Strada teve exposto e assumiu o namoro dela com a também atriz e diretora Marcella Rica. "Não gosto de mentiras, não faz parte de mim. Não compactuo e não me sinto bem. Sou uma pessoa relativamente reservada, com todos os meus relacionamentos, mas acho que chega um momento em que mentir não é uma opção, pra mim é muito natural, e é. Eu não quis mentir, se é uma pergunta que está vindo recorrente e não tenho problema em responder isso, também não é interesse meu em contar e dar detalhes", pontua Vitória, que é uma das três protagonistas de 'Salve-se Quem Puder', novela que estreia hoje, às 19h, na Globo.



De dezembro para cá, a atriz conta como foi a repercussão com o público. "O que ouvi muito foi que as pessoas admiraram a coragem. E também acho que pena, que temos que ver isso como coragem. A felicidade e o amor não deviam ser vistos como um ato corajoso no sentido de que a gente não devesse compartilhar, assumir isso. Amar, amor de mãe, de filho, namorados, namorados, é amor, é a coisa mais linda do mundo", defende Vitória, de 23 anos.



A gaúcha natural de Porto Alegre diz que o mundo está aprendendo cada vez mais a respeitar o amor do outro. "Todo mundo ama diferente, independente de que relacionamento você está, até com amigos mesmo. Tem uma amiga que ama abraçando, outra que não gosta de abraço. Isso é amor, temos que respeitar o amor de cada um", apregoa.



Sobre o relacionamento, Vitória diz que "está muito feliz". "E agora com esse trabalho novo, posso dizer que estou em um momento muito alegre da minha vida", comemora.



Chorar agora só de rir

Passados os dramas vividos pelas duas últimas personagens protagonistas ('Tempo de Amar', de 2017, e 'Espelho da Vida', de 2018), Vitória tem a chance de mostrar uma nova faceta perante o público. "Às vezes eu fico pensando: 'Gente, eu não sei o que estou fazendo. Ou vai dar muito certo ou pode dar muito errado'. Não que dê muito errado, é o risco. Isso faz parte, dá aquele friozinho na barriga, que é bom", destaca a atriz sobre o desafio de fazer Kyra em 'Salve-se Quem Puder'.



"Aprendi a derrubar coisas, a ser atacada por galinhas. Venho aprendendo como atriz, a personagem me ensina trabalhar um lugar muito mais leve, desprendido. Ainda estou entendendo a medida dessa comédia", confidencia ela, toda animada.



Na novela de Daniel Ortiz, Vitória interpreta Kyra/Cleide, uma decoradora de sucesso, que viaja ao México para planejar o casamento dos sonhos dela. O problema é que ela, e mais duas brasileiras Alexia/Josimara (Deborah Secco) e Luna/Fiona (Juliana Paiva) flagram um juiz ser assassinado. Para continuarem vivas, elas entram em um programa de proteção à testemunha. Com isso, elas são dadas como mortas e ganham novas identidades.



"Aí elas são levadas para um sítio e muita coisa muda e elas têm que se afastar da família. Imagina a dor que é, você saber que sua família vai receber a notícia de que você morreu. Dói demais. Para os outros elas fingem nova identidade. Mas entre elas, continuam sendo as mesmas. E a Kyra não é tão boa atriz. Quando tem que chamar a Alexa de Josimara, ela se confunde e está sempre fazendo alguma trapalhada", diverte-se Vitória.



Em comum com a personagem, a morena diz que tem o romantismo dela. "A Kyra acredita no amor verdadeiro. Acho que hoje em dia a gente está tentando as possibilidades. Se não está feliz a gente pode mudar. Se não está bem em um relacionamento, a gente pode escolher não estar mais com essa pessoa. É um direito que a gente adquiriu", afirma a atriz.



Diferente da decoradora da novela, Vitória confessa que é racional e que pensa bem antes de falar qualquer coisa. "Já a Kyra não, sai falando e se embola, se atrapalha. Ela é sincera demais e depois pensa", entrega, aos risos.