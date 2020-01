Alejandro Claveux: 'Me chamam de pilantra'

Rio - Em 'Amor de Mãe', da Globo, Tales (Alejandro Claveaux) é um personal trainer, que usa do apelo sexual para atrair a atenção para ganhar presentes de mulheres mais velhas, em especial de Lídia (Malu Galli), uma milionária. "Aumentou bastante", confessa, aos risos, o ator, de 36 anos, sobre o assédio de mulheres experientes.

No folhetim de Manuela Dias, o personagem é um golpista iniciante e encontra em Lídia alguém que pode realizar todos os caprichos dele. "Ainda defendo o Tales, acho que pode ser uma fase. Todo mundo quer um lugar ao sol. Acho que ele não é uma pessoa má. Ele quer essa vida boa que a Lídia dá para ele. Ela oferece essa casa, beber champanhe, essa qualidade de vida. Só que para conseguir isso ele passa dos limites. O que aconteceu com a Penha (Clarissa Pinheiro) foi muita sacanagem", critica Claveaux. Penha era empregada de Lídia e foi acusada por Tales de roubar uma joia que ele mesmo afanou. Tudo porque a doméstica flagrou ele com outra na casa de Lídia e contou para a patroa, que não acreditou em Penha e optou por demití-la.

Alejandro diz que as pessoas adoram Tales. Mas depois da demissão de Penha, tudo mudou. Antes, as pessoas perguntavam se o personagem ia se apaixonar por Lídia ou mesmo se regenerar. "Depois da demissão, me chamam de sacana, pilantra. Dizem: 'gosto de você, só não precisava ter feito isso com a Penha. Vou ter que te odiar como odeio o Álvaro (Irandhir Santos)", diverte-se o ator goiano.

"Eu acho que a Lídia sabe em algum lugar (que ele a trai) e não quer ver, não quer sofrer, para ela está tão bom assim, está rolando alguma coisa real, está feliz e não quer ver (a verdade) porque não importa para ela. Ela tem tanto dinheiro, que o cara roubar um pouco e ficar com ele esta tudo certo", palpita.

Quando questionado se Tales tem jeito, Alejandro diz que acredita que o personagem pode se apaixonar pela ricaça. "Torço para isso. Desde a primeira cena ele se interessou por ela, a achou divertida, engraçada, interessante, bonita, atraente. Eles têm química. A Lídia também não é uma flor que se cheire, não é a melhor pessoa do mundo. É um casal em que tudo pode acontecer", despista em tom de humor.