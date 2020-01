CCBB abrirá excepcionalmente na terça por causa do sucesso da mostra sobre o Egito

Rio - Sucesso absoluto de público em sua temporada no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro, a mostra "Egito Antigo: do cotidiano à eternidade" chega à sua reta final e encerra visitação em 2 de fevereiro.



Em razão do grande interesse do público, o CCBB-RJ abrirá excepcionalmente na próxima terça-feira (28), das 9h às 20h. A expectativa da organização é de que a exposição atinja um recorde histórico e internacional, com 1,3 milhão de visitantes.



Inaugurada em outubro, a mostra gratuita teve o encerramento prorrogado e já foi vista por mais de 1 milhão de pessoas. Durante o período expositivo, filas contornaram o CCBB e chegaram a bater mais de 2 horas de espera.



O acervo apresentado é composto de 140 peças que têm em comum a relevância para o entendimento da cultura egípcia, que manteve parcialmente os mesmos modelos religiosos, políticos, artísticos e literários por três milênios. A exposição tem patrocínio do Banco do Brasil, BB DTVM, BB Seguros e copatrocínio da Brasilprev. A produção e organização são da Art Unlimited.



Após passar pelo Rio, "Egito Antigo: do cotidiano à eternidade" desembarca no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo, em 19 de fevereiro. E, neste ano, ainda segue pelos CCBBs de Brasília e Belo Horizonte, onde se despede do público brasileiro em novembro.



O curador da exposição, Pieter Tjabbes, atribui o sucesso e curiosidade do público à mostra ao altíssimo nível de qualidade das obras, à expografia envolvente e ao empenho de toda a equipe do CCBB e de produção da Art Unlimited. “A combinação de obras fascinantes e uma dose substancial de interação sensibiliza pessoas que ainda não estão habituadas a visitar o CCBB”, comenta. “Também nos alegra muito perceber a participação de visitantes de diferentes níveis socioculturais, sendo que muitas dessas pessoas se mobilizam pela possibilidade de aproximação com as raízes africanas presentes na cultura do Egito Antigo.“