Não é só um disco, é uma série. A banda de reggae Maneva resolveu fazer de seu novo projeto, 'O Cabeça de Folha', algo especial. O EP surge nas plataformas digitais acompanhado de uma série de animação lançada no YouTube (primeiro em episódios, depois o desenho inteiro tendo as sete músicas como trilha sonora. É algo novo para o grupo formado por Tales de Polli (vocal), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Fabinho Araújo (bateria) e Diego Andrade (percussão).

"A gente colocou as mazelas da nossa vida cotidiana no personagem Cabeça De Folha. Os desenhos acompanham a evolução dele, a partir do momento em que ele passa por um determinado momento na vida dele. A ideia é que a gente precisa ser quem a gente nasceu para ser", conta Tales, autor do roteiro e diretor do projeto ao lado de Mariana Rms e Otávio Tersi.

O desenho partiu de um grafite feito por André Mogle. Na animação, o Cabeça de Folha começa a entender seu mundo a partir de uma relação desgastada, passa por momentos de perda e desesperança e é ajudado pela música. As novas canções do Maneva - entre elas 'Lindo, Leve e Pleno', 'Me Entenda' e 'Nuvens do Amanhã' - são a trilha da transformação do personagem.

"Dá para perceber a evolução do personagem porque ele vai ficando mais bonito. Criamos um apelo visual que mostra isso, quando ele pega o violão e vão descobrindo um onte de coisas novas. Ele fica cheio de galhos verdes! Já quando ele fica puto, nascem espinhos", brinca. "E tudo que é para a evolução dele dá frutos, é como se ele estivesse pronto para compartilhar".

E será que vai ter uma continuação das aventuras do personagem? "Ah, a gente pensa numa temporada 2. Tem diversos elementos que podem entrar, como a primeira namorada dele. O que aconteceu com ela? Ou com a outra menina que chegou na história dele? Tem uma série de coisas que a gente pode contar", explica Tales, avisando que o cenário do show irá acompanhar o conceito do disco.

"A gente optou por fazer um cenário orgânico. Vamos ter só elementos do Cabeça de Folha, a vegetação, os personagens principais com três metros de altura. Pensamos na ideia de fazer uma animação para passar no palco, em passar o próprio filme no palco, mas esbarramos no fato de que isso pode não funcionar para o show. Vamos fazer shows do disco 'O Cabeça de Folha' em lugares especiais para poder passar a animação", conta.