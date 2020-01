Sheila Mello e Sheila Carvalho gravam clipe do Parangolé juntas

Rio - Ex-dançarinas do É o Tchan, Sheila Mello e Scheila Carvalho se reencontraram na gravação do clipe do Parangolé. As duas ainda levaram as filhas, Brenda e Giulia, respectivamente, para conferir a gravação. "Ontem (quarta-feira) foi dia de me sentir muito abençoada, pois, além de fazer o que eu amo, dançar para o clipe novo do meu amigo Tony Salles (marido da Scheila Carvalho), tive o presente da presença dessas pessoinhas amadas! Scheila Carvalho, obrigada pelo convite! Uma honra estar no time das mulheres poderosas, para mandar esse recadinho", escreveu Sheila Mello no Instagram.