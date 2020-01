Rio - "Covil" significa "cova habitada por animais ferozes, ou toca". Já "flow" é "fluxo", em inglês. A toca, no caso do grupo carioca de rap Covil do Flow, é uma pequena sala na Rocinha que tem o aluguel dividido a duras penas pelos oito integrantes. "Cada um bota ali um pouquinho do seu suor todo mês pra manter o estúdio", conta Rogê, um dos rappers da tropa formada na megafavela em São Conrado, na Zona Sul.

O fluxo vem do ritmo e das rimas, que eles criam lá dentro. E que já chegaram lá fora, nos ouvidos gringos de Zak Starkey, nada menos que o filho de Ringo Starr e atualmente baterista em uma das maiores e mais antigas bandas de rock ainda em atividade, o The Who. Zak gostou do que ouviu e está no Brasil para lançar, através de seu próprio selo, Trojan Records (em parceria com a gravadora BMG), a primeira música da parceria, 'Favela Town' ('Cidade favela').

Disponibilizada ontem nas plataformas digitais, a faixa é destacada com orgulho pelo grupo como “o primeiro reggaeton de favela brasileiro”. Dá para dizer então que o encontro com Zak eleva o Covil do Flow como uma das principais promessas do rap nacional da atualidade. Certo?

"O Zak é nosso padrinho! O beat de 'Favela town' foi criação dele. Como ele é o filho do baterista dos Beatles,vai ajudar bastante o networking que ele vai fazer, os contatos que a gente vai conseguir através dessa parceria", comemora Nice, fundador do Covil. "Sem falar na infraestrutura que o Zak já colocou à nossa disposição, a gente foi com ele trabalhar lá no estúdio do Liminha, só contato pesado!", continua Nice.

Pois é, o Covil do Flow gravou e ensaiou essa semana com o célebre músico e produtor Liminha no estúdio dele, o Nas Nuvens, no Jardim Botânico. O trabalho foi realizado ao lado do padrinho Zak. Como foi estar com os dois em estúdio? "Eles mais observaram que falaram, deram toques sutis, mas nos deixaram bem à vontade. Parece que eles já gostaram do nosso trabalho do jeito que é”, avalia Nalk, outro integrante.