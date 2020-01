Sucesso da bossa nova, Leny Andrade comemora 77 anos com show hoje no Teatro Rival Refit

Rio - Ícone da bossa nova, Leny Andrade continua encantando seu público. A cantora, que testemunhou o nascimento da mistura entre samba e jazz, faz show hoje, às 20h, no Teatro Rival Refit, e tem grandes expectativas para o espetáculo.

Afinal de contas, o show é também uma comemoração de aniversário. Leny completa 77 anos amanhã, dia 26. "Acho que vai ser ótimo. Estou me sentindo muito bem fazendo 77. Na verdade, eu sempre me senti muito bem. Eu não tenho essa preocupação com idade aumentando ou em ficar mais velha", conta a cantora que aproveita para convidar seu público para comparecer à celebração.

"Das notícias que eu tenho, a casa já está enchendo. Quem quiser ir mesmo, não pode chegar muito tarde", alerta Leny que, com 61 anos de carreira, vai relembrar os seus maiores sucessos. No repertório, vão estar clássicos como 'Influência do Jazz' (Carlos Lyra), 'Dindi' (Tom Jobim), 'Fim de Caso' (Dolores Duran), 'Rugas' (Nelson Cavaquinho), 'As Rosas não Falam' (Cartola) e 'Estamos Aí' (Maurício Einhorn, Durval Ferreira e Regina Werneck).

Convidados

Além da aniversariante, o show vai receber alguns convidados especiais. A programação conta a presença do pianista e maestro Gilson Peranzzetta - que também assina a direção musical -, a cantora Áurea Martins, o cantor e pianista João Donato e Roberto Menescal. "Eu mesma escolhi algumas dessas participações. Tem algumas pessoas que sugerem para a gente, mas outras eu que fiz questão", revela Leny.

Novo público

Além dos tradicionais fãs, Leny comemora a oportunidade de cantar para um público mais jovem, que muitas vezes está vendo seu trabalho pela primeira vez. "Eu acho isso incrível. Eu tenho uns fãs mais novos que são maravilhosos. Inclusive, como fã, eu tenho o Jorge Vercillo", revela a cantora ao falar do carinho com o colega de profissão.

Retiro e liberdade

Morando há um ano no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, Leny sente muito carinho pela sua nova casa e afasta qualquer semelhança da instituição com um asilo. "É um conforto muito grande. Só vindo aqui pra ver. Eu faço a maior propaganda desse lugar. Ninguém me proíbe de fazer nada aqui. Eu fico à vontade", destaca a cantora que ainda ostenta um pouco de vaidade sobre o novo lar. "A minha casa é a mais bonita que tem aqui. E olha que eu não conheço as outras, mas a minha é tão bonitinha", brinca.