Uma das mais atraentes redes de franquia de alimentação do Brasil, a Fábrica de Bolo Vó Alzira, de bolos caseiros tradicionais, busca alavancar seus negócios em Brasília e acelera o plano de expansão. A projeção é inaugurar 20 unidades ao longo do ano, com investimento em cada loja a partir de R$ 100 mil. Atualmente, a marca está presente na capital nos bairros Jardim Roriz em Planaltina e no Setor Comercial Sul na Asa Sul.



“O plano para alavancar a expansão em todo Brasil é difundir o conceito do modelo de negócio prático, rápido e com um custo baixo satisfatório ao consumidor. Enxergamos muito potencial no mercado de bolos caseiros em Brasília e na região Centro-Oeste para consolidar a marca”, afirma o diretor de expansão da Fábrica de Bolo Vó Alzira Rodrigo Neves.



Para apresentar o modelo de sucesso da franquia, a marca inicia um road show sobre o negócio no sábado, dia 1º de fevereiro, às 10h, no Coworking Hangar 5 no Lago Sul. A ideia é contar aos possíveis futuros investidores a história da rede, fundada em 2008, que se transformou em uma das maiores redes de alimentação do food service nacional.



O portfólio de operações da Fábrica de Bolo Vó Alzira contempla opções para quem quer investir com custo equilibrado e retorno satisfatório, e com o diferencial da não cobrança de royalties e fácil operação. O cardápio das unidades contempla bolo caseiro, bolo de pote, bolo de festa, cupcake, minicake, salgados, sorvetes, café e bebidas em geral.



Serviço: Road Show

Dia: 01/02

Horário: 10h

Endereço: SHIS QI 05 Bloco D, Sala 10. Ed. Hangar 5 Brasília/DF CEP: 71.615-485

Link do evento: https://www.coworkinghangar5.com.br/

Entrada gratuita