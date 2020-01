Rio - Com personalidade forte e discurso expressivo, nem parece que Triz Pariz tem apenas 18 anos. A intérprete da Lili, de 'Éramos Seis', é, inclusive, muito firme ao dizer que jamais estaria na mesma situação que sua personagem, que vive um triângulo amoroso na trama. "Não me sujeito a essas coisas. Eu não tenho porque ficar dando essa moral para homem", declara a ex-atriz mirim, conhecida por uma participação em 'Carrossel', no SBT, em 2012.

E as análises sobre os personagens não param por aí. Triz condena a forma como Lili, Julinho (André Luiz Frambach) e Soraia (Rayssa Bratillieri) se relacionam. "Uma coisa que acho ruim é que toda cena que a Lili tem com a Soraia, rola alguma agressão. Acho que não deveria ser assim. Gostaria de ver as mulheres unidas. Eu acho que nesses três aí, quem está mais errado é o Julinho de fazer as duas de gato e sapato. Acho que a Lili e a Soraia deviam se unir e chutar a bunda do Julinho", argumenta Triz que, também recebe comentários desse tipo na internet.

"O pessoal tem comentado bastante nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram. Está rolando uma aceitação muito boa da personagem. As pessoas falam que a Lili é uma personagem que levanta a história, traz uma alegria, mas todo mundo torce para ela não ficar com o Julinho porque ela merece coisa melhor. Eu concordo, mas não posso dar spoiler", destaca a atriz que, na vida pessoal, leva os desafios de forma mais leve.

Nova rotina

Nascida e criada na cidade de São Paulo, Triz teve que se mudar para o Rio por causa das gravações da novela. "O único problema é que agora eu moro em hotel, então toda semana eu vou e volto com uma mala nova. Então eu não tenho as minhas coisas aqui. Se eu pudesse trazer as minhas coisas de pintar para cá, eu gostaria. Fora isso e a saudade que eu tenho dos meus cachorros, tudo bem. Meu namorado também ficou lá, mas eu sinto mais saudades dos cachorros", brinca a atriz que acabou usando um presente do amado em cena.

Casamento

Em cena de capítulo que vai ao ar hoje, Julinho pede Lili em casamento. Mas a produção de 'Éramos Seis' não contava com um imprevisto: Triz tem os dedos bem fininhos. "Meu tamanho é 12 e, quando o figurino trouxe as alianças, nenhuma coube no meu dedo. Eu disse que tinha uma e eles me deixaram. Então, a aliança que vocês vão ver em cena, que tem uma pedrinha, é da vida real, que meu namorado me deu", conta, ao falar que seu parceiro não se incomodou com o gesto. "Ele até achou legal. Eu falei que ia dar um close na cena e ele ficou feliz de aparecer na televisão", diz.





Não me sujeito a essas coisas. Eu não tenho porque ficar dando essa moral para homem