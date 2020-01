Rio - Após o sucesso na televisão, "As Aventuras de Poliana" vai para os palcos com uma adaptação dirigida por Zé Henrique de Paula e escrita por Fernanda Maia, que também é responsável pela direção musical. A turnê do espetáculo passará por três capitais nesse primeiro semestre: Curitiba, em 29 de março; São Paulo em 25 de abril; e Rio de Janeiro, em 9 de maio, na Jeunesse Arena.



O público pode esperar por mais apresentações em outras cidades do país no segundo semestre de 2020. Mais informações serão divulgadas em breve. A realização é da Move Concerts, Del Claro Produções e SBT, e da Massa Fun em Curitiba.



O elenco é formado por Sophia Valverde, Igor Jansen, Bia Lanutti, Duda Pimenta, Enzo Krieger, Lucas Burgatti, Valentina Oliveira, Isabella Moreira, Davi Campolongo, Lawrran Couto e Vitor Britto.



O show possui elementos originais da novela e conta com música ao vivo, com uma banda de cinco músicos e um corpo de bailarinos, com números musicais marcantes da TV, além de canções inéditas especialmente compostas para o show, cantados ao vivo pelo elenco original.



"As Aventuras de Poliana" é exibida no SBT e tem adaptação de Íris Abravanel, baseada em Pollyanna, livro escrito por Eleanor H. Porter. A trama conta a história de Poliana (Sophia Valverde), menina de 11 anos que fica órfã e precisa enfrentar a frieza da misteriosa tia Luísa, além de viver muitas aventuras com seus novos amigos.