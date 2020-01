David Reis, de 'Bom Sucesso', fala do fim da trama

Rio - A novela 'Bom Sucesso' terminou nesta sexta-feira o ator David Reis, de 23 anos, só tem motivos para festejar. Em seu primeiro trabalho na TV, o artista viveu Henrique na trama das 19h, um jovem que começou a história dando alguns passos errados como quando se envolveu com drogas. Mas a virada aconteceu quando o rapaz, ainda meio perdido, entrou para o Exército, dando adeus ao seu penteado black power, e a redenção chegou quando iniciou seu namoro com a personagem trans Michelly, interpretada pela atriz Gabrielle Joie.



"Eu faço um balanço muito positivo, tanto pra mim, quanto para o Henrique. Pude mostrar o meu trabalho, tive caminhos incríveis para explorar o personagem, aprendi bastante e tive muito apoio. Realmente, essa novela foi uma família que nasceu e se fortaleceu, com muito apoio, amor e trocas", avalia David, que antes de se aventurar no mundo da atuação, estudou música por cinco anos e se apresentou ao lado de grandes cantores como Mart'nália, Alcione, Emílio Santiago, Sandra de Sá, entre outros.



Radiante, David enumera os atores que conheceu na trama e revela tática para não perder o contato com os amigos que fez durante as gravações. "Eu não cheguei a contracenar com algumas pessoas, mas que foi uma prazer estar na mesma novela. É o caso do Antônio Fagundes, Ângela Vieira, Romeu Evaristo, Fabiula Nascimento, fora as que já contracenei como Grazi Massafera, Gabriela Moreyra, Ju Colombo, David Júnior, e é claro meus lindos companheiros de cena do início até o final, meu núcleo jovem. Com eles, tenho um grupo no WhatsApp e ainda vamos curtir muito após a novela", comemora o artista.



Para David, a realização maior com o trabalho, veio pela novela ser uma obra aberta e que alcança as massas. Por isso, o carioca nascido e criado em São Cristóvão vê como uma atitude extremamente importante a discussão de temas que ainda são considerados tabus, como por exemplo, um romance entre um menino negro e uma menina trans.

"Temos que levar isso para sociedade, pra desconstruir o pensamento conservador do nosso país. Para acabarmos com o racismo, transfobia, homofobia, etc. Queremos mostrar que existem diversos tipos de casais e que no final, todos têm uma coisa em comum: o amor. Meu plano para o futuro é continuar estudando muito e trabalhar novamente"", finaliza o ator, assumidamente workaholic.