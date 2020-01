Sheron Menezzes divide os palcos com o irmão, Drayson Menezzes

Rio - Sheron Menezzes, que arrasou na pele de Gisele, na novela 'Bom Sucesso', vai dividir o palco com o irmão, Drayson Menezzes, no espetáculo 'Negra Palavra Solano Trindade', nesta terça-feira, no Teatro Poeira, em Botafogo. Na peça, Sheron lerá um poema. Na quarta-feira, é a vez do escritor Jô Bilac marcar presença. Vale ressaltar que outras personalidades como Cris Vianna, Rodrigo França, Conceição Evaristo entre outros, também já fizeram participação especial na obra.



O espetáculo apresenta a obra do poeta negro Solano Trindade, que por mais que não seja do momento atual - ele morreu na década de 70 - suas obras são muito presentes e potentes. Na obra, Orlando Caldeira dirige junto com Renato Farias e divide mais uma vez os palcos com o ator Drayson Menezzes - os dois já trabalharam juntos em 'Oboró - Masculinidades Negras'.



Drayson Menezzes, por sua vez, além de atuar, faz a preparação corporal dos atores. "Somos 10 homens negros em cena e é muito legal quando a gente se debruçou sobre a obra do Solano que é um homem negro que conversava com várias temáticas tão em voga nos dias de hoje: os homens pensando a sua masculinidade, o seu lugar na sociedade. O Solando já falava sobre isso: afeto, amor, família, cotidiano. Acho que nesse momento, colocar essas figuras negras no palco falando de amor, fazendo suas reivindicações políticas e encontrando o seu espaço é de suma importância", finaliza.