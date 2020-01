Susana Naspolini, 47 anos, surpreendeu seus seguidores, ontem, ao anunciar que o câncer dela voltou. Essa é quinta vez que a repórter do 'RJ TV', da Globo, enfrenta um tumor. O primeiro foi um linfoma aos 18 anos. Em 2010, teve na tireoide e na mama. Em 2016, o de mama voltou. Contudo, dessa vez, ela não disse onde é o câncer.

A jornalista explicou que estava de férias e que retornaria ao trabalho ontem mesmo, terça-feira. "Mas nas minhas férias, fiz alguns exames de rotina, e ele apareceu de novo. Estou com câncer de novo. Já comecei o tratamento", avisa ela, de forma bem serena.

"Vou ficar afastada um mês. Vou morrer de saudades, vontade de voltar para o nosso 'RJ Móvel', para o trabalho. Esse tempo é só para me adaptar ao tratamento, à medicação, mas se Deus quiser, dentro de um mês estou de volta para o trabalho", torce com sorriso no rosto.

A repórter disse, apesar de passar esse mês fora da TV, ela estará presente no Instagram para conversar com os mais de 94 mil seguidores na plataforma. "E principalmente para pedir muitas orações. Rezem por mim. Acredito no poder da oração. Quem puder me ajudar, quiser me ajudar, a forma é essa... rezando para que dê tudo certo. E vamos em frente", encerra esperançosa.