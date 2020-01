Lalu Lounge inaugura nova unidade na Barra da Tijuca

A Barra da Tijuca acaba de ganhar mais uma opção que promete ser o principal point deste verão. Trata-se da Lalu Lounge Barra, que foi inaugurada no começo de dezembro e já mostrou seus atrativos com muita luz e som de alta tecnologia, cardápio exclusivo, ambiente moderno e luxuoso.



A Lalu fica na Av. Armando Lombardi, 483, no coração da Barra. Com espaço para 600 pessoas, a casa recebeu um investimento de 6 milhões para atender ao exigente público da região. Com 850 metros quadrados, o empreendimento tem três andares, com banheiros e bares espalhados para maior conforto do público. O local possui 12 confortáveis camarotes temáticos, como nomes de planetas, alguns com varanda.



“A Lalu Lounge Barra é uma casa destinada a proporcionar noites inesquecíveis para o público. Queremos ser mais do que uma opção de lazer, uma experiência única!”, garante Fabio Luiz Santos, proprietário da boate.



Para ver o nascer do sol



O último andar da Lalu é uma atração à parte. Chamado de Cobertura Solarium, o espaço serve comida japonesa. Além disso, oferece um café da manhã a cada fim de noite para quem tiver mais disposição e quiser apreciar o nascer do sol. Tudo isso sem qualquer custo adicional.



O grupo proprietário da Lalu Lounge Barra é também dono da Lalu Lounge Nova Iguaçu, uma das mais bem sucedidas casas da Baixada Fluminense, que virou referência na região. O sucesso foi tanto que moradores de todas as regiões do Rio transformaram a Lalu Nova Iguaçu em sua segunda casa.



A Lalu Lounge Barra funciona de quarta a domingo. O restaurante japonês abre às 21h e a boate começa a funcionar às 23h.