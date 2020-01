Durante festival em São Paulo, Netflix anuncia novidades no Brasil

Rio - Maior empresa de entretenimento do mundo, a Netflix tem investido cada vez mais no mercado brasileiro, seu sexto maior consumidor de filmes e séries. Com o objetivo de se aproximar do público, a companhia encerrou ontem o 'TUDUM', seu primeiro festival no país, realizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Com atividades interativas e entrada gratuita, o ponto alto do evento foi o anúncio das novas produções da empresa. No primeiro dia, Larissa Manoela, estrela do filme 'Modo Avião', revelou aos fãs que fará 'Lulli', longa-metragem produzido pela companhia e que será lançado em 2021.

No filme, Larissa será uma ambiciosa estudante de medicina, que sonha em ser a melhor cirurgiã do mundo. Mas seu mundo vira de cabeça pra baixo quando ela é eletrocutada por um aparelho de ressonância eletromagnética e começa a ouvir pensamentos alheios.

No evento, a atriz comemorou a oportunidade de viver a personagem. "Estou muito feliz com o meu segundo filme na Netflix! Tenho o desafio de interpretar uma mulher super madura, que foge da minha realidade. Será uma história diferente, as pessoas vão se surpreender muito", conta Larissa.

Novos projetos

Mas o público jovem ainda recebeu outra boa notícia: a apresentadora Maisa revelou que vai participar do filme 'Um Pai No Meio do Caminho', primeiro projeto da atriz para a Netflix.

Na trama de Thalita Rebouças, Vicenza (Maisa) é uma garota que passou a vida inteira morando em uma comunidade hippie e que não sabe quem é seu pai. Quando a mãe viaja para a Índia, a jovem aproveita para sair à procura dele.

"Estou muito feliz em fazer essa parceria com a Netflix! Ver a reação do público ao descobrir os detalhes do meu primeiro filme original foi incrível", conta a atriz.

Pura sintonia

Outra novidade do evento foi a confirmação da segunda temporada de 'Sintonia', série brasileira que mostra o cotidiano de três jovens na periferia de São Paulo. Os novos episódios de 'Sintonia', com direção geral de Konrad Dantas, o Kondzilla, começam a ser gravados no primeiro semestre deste ano, em São Paulo.

A estreia está prevista para 2020 e a temporada terá seis capítulos, de 45 minutos cada.

"Superamos as expectativas na primeira temporada e fizemos a série brasileira mais popular de 2019 da Netflix, com o desafio de seguir apenas o nosso coração. Na segunda temporada, além do nosso amor pela arte, também vamos somar a energia de todo público que se sentiu representado pela série e está aguardando algo maior ainda", celebrou Konrad.