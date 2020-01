Ludmilla rebate críticas sobre festa para rapper Tyga: 'As bundas são lindas'

Rio - Ludmilla promoveu uma festa de boas vindas em sua mansão para o rapper Tyga, que desembarcou no Brasil recentemente. Algumas imagens da festa vazaram nas redes sociais e os internautas acusaram Tyga de objetificar as mulheres. Isso porque o rapper filmou amigas de Ludmilla dançando e rebolando apenas de fio-dental.

No Instagram, Ludmilla fez questão de defender Tyga. "As festas da minha casa sempre são assim. A gente não costuma deixar entrar celular pra ficar à vontade, se divertir e se jogar. Estou vendo um monte de gente chocada falando sobre objeto. Viu alguém ali sendo objeto? Você viu um monte de mulheres que pagam suas contas dançando e rebolando do jeito que elas queriam", disse a cantora.

Ludmilla explicou que as mulheres decidiram tirar a roupa por conta do calor. "Meus convidados vêm vestidos. Aqui, todo mundo se sentindo bem, um calor infernal, vai ficar de roupa por quê? Tá com o corpo em dia... o cara veio, começou a gravar, as meninas quiseram aparecer no Instagram do cara, rebolaram e dançaram. Em qualquer canto do mundo as meninas dançam de calcinha. Vocês precisam valorizar o que tem aqui. As meninas são lindas. As bundas daqui são lindas. Para de querer 'escrotizar' as pessoas nas redes sociais".

E a funkeira ainda disse que vai continuar com suas festas. "Aquela foi a primeira de muitas. A gente não vai parar de fazer fervo porque vocês não gostaram e não foram convidados", finalizou.