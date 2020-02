Felipe Dylon está de volta: após lançar música nova com Buchecha, ele anuncia novas canções com o parceiro

Rio - Felipe Dylon tem a maior saudade da época de hits como 'Musa do Verão' e 'Deixa Disso'. Mas nunca parou de fazer música. Está agora preparando novas canções, gravando singles, fazendo shows pelo Brasil (fez um show há poucas semanas em Ipanema), aparecendo na TV (gravou o 'Se Joga', da Globo, ao lado da funkeira Perlla, e está esperando ir ao ar). E está feliz da vida com o retorno ao lado do amigo Buchecha, com quem gravou a nova 'Sabor de Verão'.

"Foi uma ideia dele. O Buchecha me convidou para show e foi muito legal. O fato de poder ter feito essa parceria foi incrível, pois realmente o cara é demais", conta ele. "Desde novo ouço o som dos caras (Claudinho & Buchecha). Estava cantando música deles nos meus shows e comecei a marcar @buchecha nos meus stories. Ele me chamou para participar do show dele, 'Bagunça do Buchecha' e cantamos 'Musa do Verão'".

O período em que ficou sem estourar hits serviu de aprendizado, conta ele.

"Já teve época em que eu me vi em algumas situações, vivi períodos de ter tudo. Quero cada vez mais, com a minha humildade, galgar um rumo novo, mas com a inovação que a gente vê lá fora", conta. "Desde quando lançamos 'Deixa Disso', a qualidade do produto permaneceu. O pop viu nossa geração inovar de A a Z, e as palavras são persistência, resistência, estudar e olhar para a frente sempre".

Novidades

Felipe conta que está acompanhando bastante as novidades de artistas como Anavitória, Melim e Vitor Kley, queridos da juventude atual. "Acho muito legal, esses caras estão inovando muito e acho todos super talentosos. Tenho certeza que farão cada vez mais sucesso", conta Felipe, que tem até hoje como ídolos os caras do Jota Quest. "Acho demais, o som, a pegada das músicas, são super queridos, e sempre estão trazendo inovação, melhorando a cena, além de terem um vasto repertório de músicas super românticas".

Singles

Felipe avisa que vêm outros singles com Buchecha por aí (em abril sai música nova produzida por ele, ainda sem nome). E que a união dos dois foi bem legal em estúdio. "A gente tem uma comunicação com o público bem interessante. Me vejo hoje privilegiado de poder ver que a rapaziada está falando bem da canção, de ver que a canção está com uma qualidade incrível", afirma. Bucheha também ficou feliz. "Gosto muito do trabalho do Dylon. Um repertório muito bonito, fala de amor, alegria, verão, praia, mulher bonita, Rio de Janeiro, Brasil. Coisas que a gente realmente tem de bom nesse país e valoriza",diz.

Solteirão

Aos 32 anos, Dylon está solteiro e aproveitando a vida. "Sigo surfando, diariamente pulo corda e faço abdominais e flexões, me alimento muito bem, busco um equilíbrio", diz.