Tiago Abravanel fala sobre namorado: 'Nunca me escondi'

Rio - Tiago Abravanel falou sobre o namorado, o produtor Fernando Poli, em entrevista ao "Caderno 2" do jornal "O Estado de S. Paulo" desta quarta-feira. O neto de Silvio Santos, que sempre foi muito discreto sobre sua vida pessoal, disse que nunca escondeu o relacionamento.

"Sempre fui muito reservado pessoalmente falando, mas nunca me escondi. Vamos fazer cinco anos juntos. Nunca falei disso porque achei que não precisasse falar, afinal de contas, o pessoal é pessoal. Mas, enfim, saiu na mídia. Talvez seja uma novidade para quem não me conhece tanto. Quem me conhece, quem está perto de mim, com certeza já viu o Fernando que é uma pessoas incrível, que está dentro da minha família há muito tempo", disse.

Tiago Abravanel, Jean Amorim, Jennifer Nascimento e Fernando Poli - Reprodução Internet

O romance foi descoberto depois que amigos postaram, sem querer, uma foto do casal. "Falaram: 'Finalmente o Tiago saiu do armário'. Nunca estive no armário, gente. Mas fico feliz por toda essa repercussão, que foi por acasos de rede social, porque foram nossos amigos que vazaram alguma foto ou alguma coisa assim, e eles não fizeram nada de errado. Isso fez com que a gente recebesse muito carinho", contou.