Fãs fazem apostas para 'Casa de Vidro' do 'BBB 20'

Prepare-se para um novo jogo. No sábado começa a 'Casa de Vidro' no 'BBB 20', da Globo. Direto do Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, os quatro candidatos a brothers vão interagir durante todo o dia com os visitantes do espaço e mostrar que merecem o voto popular. O mais votado e a mais votada entram no programa na terça-feira, dia 4. Nada garante que serão ex-BBBs, mas no que depender dos fãs do programa, um time de ex-brothers e sisters seria sim muito bem-vindo.

Serginho Orgastic ('BBB 10') e Iris Stefanelli, a Siri ('BBB 7') são alguns que figuram na roda de apostas dos fãs no Twitter. "Fico feliz com meu nome ter sido lembrado pelos fãs", comemora ela, que desconversa quando questionada se entraria no reality. "O jogo já começou, essa edição acho que já está engajada. Não pensei nessa hipótese", diz Siri.

Mesmo tendo se passado 10 anos, Serginho diz que toparia voltar a ficar confinado. "E se eu fosse escolhido para entrar no 'BBB' através da votação da casa de vidro - eu surpreenderia a todos. São 10 anos que participei né? Tenho outra cabeça, e dessa vez eu jogaria. Mas é claro, com muito caráter e verdade. Só que as pessoas conheceriam um Serginho mais adulto, maduro, complexo - e muito mais engraçado", promete.