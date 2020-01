Embate entre Carminha e Nina, com direito a 'me serve, vadia', vai ao ar na semana que vem, em 'Avenida Brasil'

Rio - Sucesso em 2012, 'Avenida Brasil' está no ar no 'Vale a Pena Ver de Novo' desde outubro. Os fãs de uma das histórias de maior audiência dos últimos anos têm acompanhado de perto a saga de Nina/Rita (Débora Falabella), Tufão (Murilo Benício), Jorginho (Cauã Reymond) e, claro, da vilã Carminha (Adriana Esteves).

As próximas semanas da trama prometem, no entanto, matar a saudade dos telespectadores de algumas cenas icônicas. Na próxima segunda-feira (3), Carminha vai descobrir que Nina é, na verdade, Rita, a menina que ela abandonou no lixão. Já na quarta-feira (5), a vilã enterrará sua rival. E, por fim, na sexta-feira (7), vai ao ar a cena mais comentada da novela. No capítulo, vai rolar o esperado embate entre Carminha e Nina, no qual a mocinha consegue se vingar e solta a frase mais icônica da trama: "me serve, vadia".

Para Débora Falabella, essa reviravolta da personagem foi sua parte preferida de gravar, mas também a mais difícil. "A sequência da virada da novela, quando a Nina realmente se mostra, diz quem ela é para a Carminha e passa alguns dias na casa dela, quase exercendo seu plano de justiça. Éramos só eu e Adriana Esteves naquele casarão. Essa sequência foi para mim também a mais difícil, porque levou a personagem para um outro lugar. Foi preciso muito estudo da personagem e cuidado", conta a atriz, que atribuiu o sucesso da novela a vários fatores.

"Foram vários fatores. Uma texto e uma trama extraordinários, que eram escritos quase como episódios de série, deixando um gancho muito forte para o capítulo seguinte. Personagens muito bem construídos. Além disso, foi um encontro de atores muito especial; um elenco livre, criativo, que também contribuiu muito para esse sucesso. Fora o fato de a novela ser engraçada e, ao mesmo tempo, ter um suspense. Isso atraía muito as pessoas", comemora Débora, oito anos após o fim da novela.

Adriana Esteves também guarda com carinho a lembrança dos tempos em que vivia Carminha e se empolga em ver a novela de novo no ar. "Carminha foi, sem dúvida, uma personagem absolutamente marcante. Ter recebido a missão de encarar esta personagem foi um presente. Sempre entendi suas dores e sua solidão. Fatos que me faziam entender esta mulher. Ela era cara de pau, corajosa e divertida. Enxergava a vida com inteligência e humor. Ela nunca sairá de mim. Tenho verdadeira paixão por este trabalho", revela a atriz, que atualmente também está no ar como a Thelma, de 'Amor de Mãe'.