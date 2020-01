Atriz que interpretou Roberta Close no filme 'Hebe' posa nua

Rio - Renata Bastos, que viveu Roberta Close no filme "Hebe", postou no Instagram, nesta quarta-feira, data em que foi comemorado o Dia da Visibilidade Trans, uma foto em que aparece completamente nua. Ela escondeu as partes íntimas apenas com emojis de coração. Renata é trans e falou sobre o orgulho do caminho que percorreu.

"Sempre falo que a minha militância é viver, trabalhar, ter amigos, passear, pegar meu ônibus, pagar minhas contas, dançar, enfim ser feliz. Esse ano de 2020 tenho muito orgulho do caminho que percorri, as escolhas que fiz, os amigos que tenho a carreira que construí, na moda, no cinema, na noite, nas artes", disse.

"Muito obrigada minha família, que foi a base do meu caráter, obrigada a todas as pessoas que acreditaram em mim e me deram força pra lutar e ganhar. Que venham mais vitórias e perdas, pois sem elas não ficamos mais fortes. Viva ao amor. Viva ao respeito ao próximo. Essa sou eu, esse é meu corpo", completou.