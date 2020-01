Grávida, Mulher Melão usa máscara no aeroporto

Rio - Renata Frisson, a Mulher Melão, está com medo do coronavírus. Ela postou no Stories, do Instagram, algumas fotos em que aparece no aeroporto usando uma máscara para se proteger. Melão está no segundo mês de gestação. "Hora de voltar e protegida! Agora preciso pensar não só em mim e esse coronavírus está me dando medo. Agora só assim, mascarada", escreveu Mulher Melão.

Mulher Melão está com medo do coronavírus - Reprodução Internet