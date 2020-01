Rio - O cantor Ferrugem aproveitou uma folguinha para curtir uma praia com a mulher, na tarde desta quarta-feira. O pagodeiro se bronzeou nas areias da Praia de Grumari, na Zona Oeste do Rio. Ferrugem foi abordado por várias pessoas e tirou muitas fotos com as fãs. Recentemente, a mulher do cantor mostrou a transformação pela qual passou ao perder 25kg com dieta e treinos na academia.