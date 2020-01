Mulher de Rafael Cardoso fica em dúvida sobre postar foto de biquíni e recebe elogio do marido

Rio - Mariana Bridi, mulher do ator Rafael Cardoso, postou no Instagram, na noite desta quinta-feira, uma foto em que aparece na praia com o marido e as filhas do casal. Ela contou, no entanto, que teve dúvidas sobre postar ou não a foto por conta das críticas e comentários sobre o seu corpo.

"Sempre prego aqui a sororidade, onde mulheres não julgam outras mulheres e que devemos na verdade nos dar as mãos e nos impulsionar. E mesmo assim tive dúvida em postar essa foto de biquíni! Dúvida do que iam falar, não que isso fosse me afetar num lugar emocional, mas no que isso desencadeia. Porque após uma crítica de 'ah, mas sua barriga não ficou legal' ou o clássico 'essa foto não te favoreceu' vem a enxurrada de comentários em 'defesa' onde muitas vezes o conteúdo é tão ruim ou pior do que o que está sendo questionado! Mas enfim.... Essa sou eu com a minha família linda, com meu corpo em constante transformação depois de dois filhos e da minha alma lavada de banho de mar!", escreveu na legenda da foto.

Rafael Cardoso compartilhou a postagem da mulher em seu Instagram e se derreteu todo por ela. "Eu amo demais! Por tudo!", escreveu o ator.