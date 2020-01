Cinema: filmes sobre o caso Richthofen ganham pôster e vídeo teasers; Assista

Rio - Foram divulgados um pôster digital animado e um teaser com as primeiras cenas de “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou meus Pais”, filmes baseados nos depoimentos de Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos durante o julgamento do assassinato dos pais dela. Já a divulgação do trailer e dos cartazes oficiais do filme está marcado para a próxima segunda-feira (3).

Com filmagens realizadas durante sete semanas na cidade de São Paulo, os filmes têm roteiro de Ilana Casoy (autora de “Casos de Família: Arquivos Richthofen”, também sobre o caso) e Raphael Montes, com base nos autos do processo. A direção é de Maurício Eça, com produção da Santa Rita Filmes e coprodução da Galeria Distribuidora e do Grupo Telefilms.



No elenco estão Carla Diaz (Suzane von Richthofen), Leonardo Bittencourt (Daniel Cravinhos), Allan Souza Lima (Cristian Cravinhos), Leonardo Medeiros (Manfred von Richthofen), Vera Zimmermann (Marísia von Richthofen), Debora Duboc (Nadja Cravinhos), Augusto Madeira (Astrogildo Cravinhos) e Kauan Ceglio (Andreas von Richthofen).



