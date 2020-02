'É bom para a vaidade', diz Tuca Andrada sobre elogios quanto a boa forma

Aos 55 anos, Tuca Andrada confessa que se amarra nos elogios que ganha dos fãs (mais de 120 mil só no Instagram) ao postar fotos em poses sexies. "Mas lógico que tudo é preparado. Para cada foto, tiro umas 400 (risos). Graças a Deus tenho uma genética boa. Tenho muito fã mulher, gay e eu adoro, acho ótimo que as pessoas falem aquelas coisas, aquelas besteiras. E é bom para a minha vaidade mesmo. Também por pouco tempo porque daqui a pouco não vai dar mais, daqui a pouco cai tudo de vez (risos)", diverte-se o Belizário de 'Amor de Mãe', da Globo.

SOLTANDO OS CACHORROS

No Instagram, aliás, ele usa o espaço para também falar de política. "Não peço para ninguém concordar comigo em rede social. Meu Instagram é aberto, meu Facebook não. E eu exponho a minha opinião. E adoro quando as pessoas vem e não concordam comigo", conta ele. "Só que existe gente que vem com discurso raso, ou chega me chamando 'atorzinho de merda', 'babaca', aí quando a pessoa fala isso, me dá a faca e o queijo para eu tratá-la do jeito que eu quiser", frisa.

"Outro dia teve uma maluca que escreveu 'acabou a mamata da Lei Rouanet'. Aí eu disse: "está bem, me explica a Lei Rouanet, me explica qual foi a mamata? Já que você está me chamando de ladrão, que usei uma lei para me dar bem, trapaceei a legislação, então me explica?'. Aí chamo "vagabunda". É horrível falar isso, é grosseiro, pesado, mas vou falar assim. Porque se ela me chama de ladrão, me dá o direito de chamar ela de 'vagabunda'", reforça indignado.

NOVELA

Quando o assunto é a novela 'Amor de Mãe', Tuca é só alegria. No folhetim de Manuela Dias, o policial corrupto Belizário está por trás de muita coisa ruim da trama: matou Vicente (Rodrigo Garcia), assassinou Wesley (Dan Ferreira), sequestrou Tiago (Pedro Guilherme Rodrigues) e está por trás da morte de Vinícius (Antonio Benício). "Como em qualquer profissão, existem os bons profissionais e os maus profissionais. Ele é um péssimo profissional. Ele usa o poder que tem dentro da polícia para se dar bem. Não tive nenhum problemas. Pelo contrario, as pessoas me param na rua para parabenizar pelo personagem", conta o ator.

APAIXONADO

Só que Belizário faz ideia de que é vítima de um plano de vingança. Penha (Clarissa Pinheiro), a mulher por quem Belizário está encantado, é na verdade viúva de Wesley e jurou fazer justiça contra o assassino do marido.

"Acho que ele é capaz de amar. Assassinos são capazes de amar. Ladrões, estelionatários também. Você pode ser um assassino e se apaixonar por uma outra pessoa e ter um lado doce, bacana. Um grande amor pode levar a uma mudança completa da sua visão de mundo, sua maneira de agir, mas você não deixa de ser quem é, se modifica, mas pode se apaixonar e continuar a ser um assassino, um ladrão ou o que for", pondera.

Quando questionado sobre o grau de envolvimento de Belizário com Álvaro (Irandhir Santos), Tuca diz ter alguns pitacos. "Acho que ele e Alvaro têm algum segredo. Não acho que eles tenham um caso. Eles têm alguma coisa que os liga. Acho que é mais do que rabo preso. É algo do passado, do que eles viveram juntos, mas não tem nada a ver com caso amoroso. Não acho que seja irmão. O que eu acho não posso falar (risos). Tenho quase certeza do que acho. Só estou ligando pontos", desconversa, aos risos.