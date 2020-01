Nathalia Dill e Marcos Veras filmam comédia romântica

Rio - Nathalia Dill e Marcos Veras vivem o equilíbrio delicado de um relacionamento amoroso na comédia romântica “Um Casal Inseparável”, da produtora carioca TvZero, que começa a ser rodado no Rio de Janeiro. Nathalia é a professora de vôlei de praia Manuela, autoconfiante e independente, que nunca pautou sua felicidade a homem nenhum. Veras vive Léo, pediatra bem-sucedido, carismático e extremamente sedutor. Os dois se apaixonam e passam a levar uma vida juntos, mas um desencontro acaba provocando uma separação.



“A Manuela está sempre pronta para entrar em uma briga, mas é sempre por uma boa causa. Acho que temos isso em comum: estamos prontas para defender o que acreditamos. Ela e Léo, personagem do Marcos Veras, se complementam de uma maneira muito bonita. A impulsividade dela se encontra com a cautela dele. E assim, um ensina o outro. Mas, claro, que nem tudo é um mar de rosas, né?”, diz Nathalia.



“A relação dos dois é pautada por paixão, amor e acompanhada de uma certa implicância mútua divertida. O Léo gosta do jeito empoderado da Manu. Acha isso extremamente sedutor e apaixonante. E na relação dos dois, Léo tenta trazer uma leveza para os assuntos mais delicados”, completa Veras.



A história original é de Sérgio Goldenberg, que assina também a direção. Esta é a segunda incursão de Goldenberg como diretor, que estreou na função com o bem sucedido “Bendito Fruto”, em 2005.



“De maneira leve e descontraída, tendo a Praia do Leme como cenário, o filme trata de diversos temas atuais e importantes, que fazem parte da vida de qualquer casal que acredita nessa incrível aventura que é o casamento. É um filme para sorrir e se emocionar, sair do cinema cantando”, adianta Goldenberg.



O roteiro é assinado por Goldenberg e George Moura (“Getúlio” e “Redemoinho”). A dupla já escreveu, para a TV, as séries “O Canto da Sereia” (2013), “Amores Roubados” (2014), “O Rebu” (2014), “Onde Nascem os Fortes” (2018), e a minissérie do Globoplay “Onde Está Meu Coração”, selecionada para o Berlinale Series Market 2020, evento de mercado do Festival de Berlim, que será realizado em fevereiro.



“Além de parceiro de texto, o George é como um irmão mais velho. Difícil tomar qualquer decisão sem conversarmos. A gente trabalha muito via Skype, dividindo a escrita na tela. São horas e horas por dia, falando de cada diálogo. Como em todos roteiros originais que escrevi, começo com os personagens. São eles que aparecem primeiro e me motivam a contar uma história. O texto vai passando por muitas mudanças durante as leituras e ensaios. O mesmo acontece no set de filmagem. Gosto de atores criativos que improvisam e se divertem com as cenas”, conta o diretor.



O fundador e diretor artístico da Companhia Atores de Laura, Daniel Herz, é o responsável pela preparação do elenco, que conta ainda com Stepan Nercessian, Totia Meirelles, Danni Suzuki, Claudio Amado, Ester Dias, Carlos Bonow, Junno de Andrade, Cridemar Aquino, entre outros.



A produção de “Um Casal Inseparável” é da TvZero, com Guel Arraes como produtor associado, e coprodução da Globo Filmes e do Telecine. A distribuição é da H2O Films. As filmagens vão até 17 de fevereiro e a previsão de estreia do longa é em 2021.