Conheça o responsável pelas sessões de beleza das rainhas e musas do Carnaval carioca

Um mineiro de Ubá tem sido um dos nomes mais procurados para os ensaios das escolas de samba do Rio de Janeiro. Musas e rainhas do carnaval carioca, entre elas Pocah da, Grande Rio, Aline Riscado, da Vila Isabel e Giovana Angélica, da Mocidade, procuraram o maquiador e fotógrafo Ygor Marques para uma sessão de beleza.



Ygor começou a fotografar aos 15 anos de idade produzindo ensaios de amigas, o que lhe gerou visibilidade e oportunidades de realizar catálogos de moda. Em 2017, Ygor foi convidado por Guilherme Leicam para ir trabalhar em seu estúdio no Rio. “Eu entrava no Instagram de influenciadores mais famosos e mandava mensagem oferecendo ensaios e produções e acabei conquistando todo o meio em pouquíssimo tempo”, relembra Ygor.



Apesar de começar a carreira na fotografia, Ygor sempre se inspirou e teve referência nas maquiagens de Fernando Torquatto, de quem ao se mudar para o Rio se tornou amigo e o considera um padrinho na cidade maravilhosa. Viu ali a oportunidade de se tornar um profissional mais completo e aprendeu diversas técnicas de maquiagem. Hoje, Ygor é o próprio maquiador de seus ensaios fotográficos.

Ygor Marques e Pocah - Ygor Marques