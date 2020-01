FP do Trem Bala, Pedro Sampaio e WC NO Beat lançam clipe de 'Balança'

Os DJs e cantores Pedro Sampaio e FP do Trem Bala, fenômenos do funk no momento, se uniram a WC No Beat, em 'Balança'. O clipe do single foi lançado nesta sexta-feira (31), no canal de WC. A mistura dos três talentos resultou em um funk mais trap com referências do pop. O clipe de '“Balança' foi gravado no topo de um prédio do Rio de Janeiro, com direito a dançarinos e à vista da cidade maravilhosa. O vídeo conta com a direção de Rômulo Menescal e Vinícius Olivo.



É a primeira vez que FP do Trem Bala canta em um single. O DJ e cantor tem uma agenda com mais de 50 apresentações mensais pelo país e conta com quase 3 milhões de inscritos no Youtube, onde coleciona mais de 646 milhões de visualizações de seus vídeos na plataforma. Nascido na Bahia, ele virou um fenômeno do funk no eixo Rio-São Paulo, e agora de todo o Brasil. Ele é empresariado por Dyeggo Ferreira, Ana Luiza Pereira e Leonardo Cezareth.



Os próximos projetos do DJ é um feat. com MC Rebecca em que ele irá cantar no single, além de outro com DJonga.