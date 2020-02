Com aplausos e gritos, Duda Beat encerra turnê "Sinto Muito"

Rio - Ao som de muitos aplausos e gritos de "Eu te Amo" e "Duda", a cantora Duda Beat, dona do hit "Bixinho", música tema dos personagens Verena (Maria) e Álvaro (Irandhir Santos) da novela Amor de Mãe, encerrou, na noite deste sábado, a turnê "Sinto Muito", no Circo Voador, do seu primeiro álbum.

Com ingressos esgotados, o público presente no espaço de shows pôde assistir músicas como "Bolo de Rolo", "Chega", "Sobrou Silêncio" e "Egoísta". O repertório também incluiu a canção com participação do músico Tiago Iorc, "Tangerina", e o hit que emplacou na novelas das 9 da Rede Globo.

Além disso, a apresentação contou com as participações da cantora Gaby Amarantos e da neta do cantor Gilberto Gil, Flor Gil, que encantou a plateia. Antes da cantora recifense subir ao palco, o público assistiu a apresentação da banda de abertura Rosa Neon, grupo musical de indie pop formado pelos mineiros Luiz Gabriel Lopes, Marina Sena e Marcelo Tofani, que está na estrada há quase dois anos.

O show no Circo Voador marcou o fim da turnê vitoriosa da cantora, que percorreu todo o país no ano passado, passando também por inúmeros festivais e a consagrando a cantora um nome forte no cenário musical. A apresentação foi marcada após os fãs pedirem uma data extra.