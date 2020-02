Weslley Jesus: do Morro da Pedreira para 'Amor de Mãe'

Rio - Em 'Amor de Mãe', Garnizé (Weslley Jesus) é um estudante que passou a lutar pela educação através do incentivo de sua professora Camila (Jéssica Ellen). O ator de apenas 20 anos, nascido e criado no Morro da Pedreira, na Zona Norte do Rio, viu sua vida mudar depois que um vídeo seu recitando poesia viralizou.

Conhecido como WJ, o jovem conta que não é um sacrifício dar vida ao personagem, já que Garnizé é um aluno que é MC e grafiteiro. Uma realidade bem próxima do ator. Weslley conta que a parte mais desafiadora de fazer o papel é interpretar o lado romântico e apaixonado de Garnizé, que começou a namorar recentemente na novela.

Outra identificação entre ele e o personagem é a formação. Assim como o aluno na trama, WJ também cursou o ensino médio na rede pública e fala da importância de interpretar um estudante:

"Para mim e para toda a equipe é uma responsabilidade muito grande representar um aluno de escola pública. Nesse núcleo nem a figuração pode descansar. Falar sobre educação oprimida, falar sobre vozes que não são ouvidas, falar sobre pessoas que querem estudar mas não podem porque têm filhos, é uma responsabilidade imensa e não tem como negar isso. Passar essa mensagem verdadeira de como é a educação, principalmente no Brasil, pro telespectador é um assunto sério. Tá ligado, mano?", diz.

POESIA

O vídeo que fez WJ saltar das batalhas de slam, campeonato de poesia falada, para o horário nobre na televisão interpretando Garnizé, fala sobre a vivência da população negra e moradores de periferia. Em um trecho, a poesia intitulada 'Século 21' critica as vezes em que pessoas negras foram vítimas de policiais nas favelas ao serem confundidas com traficantes.

"Esse é o Brasil e esse aqui é o meu povo. Aposto R$ 100 mil contigo que amanhã o policial confunde de novo. Amanhã, depois e novamente, de dez traficantes que morrem, nove é inocente. Mas como ser traficante e inocente ao mesmo tempo na vida? É só dizer que é traficante e pronto, todo mundo acredita", recitou WJ no vídeo, que ganhou repercussão nas redes sociais.

Teste

A arte das rimas também levou o poeta para a Feira Literária das Periferias (Flup), no Vidigal. Lá, ele participou de uma batalha de slam e recebeu seu primeiro convite para fazer um teste na Globo, sem nunca ter tido experiência com teatro.

Na época, uma série em cujo elenco ele deveria estar foi cancelada, mas Weslley havia ido bem nas audições e recebeu outra chance: um teste para a novela das 21h. Interpretar um jovem que se viu obrigado a estudar, sob ameaça de ser expulso de casa pela mãe.

Nesse momento, podemos dizer que o ator se distancia do personagem, já que, como diz o nome da novela, WJ sempre teve muito 'Amor de Mãe' para ajudá-lo na carreira. Quando lembra da sua recente vida antes da trama, o ator ressalta que Erica Maria, sua mãe, sempre o apoiou na arte. O incentivo vinha desde o dinheiro para gravar suas rimas, quanto a apoio moral para frequentar as batalhas de rap.

* Estagiária sob supervisão de Mario Boechat