Famosos impulsionam o 'BBB', que vira caso de polícia

Se não sair hoje à noite por causa do paredão quádruplo, Petrix deixará o confinamento do 'BBB 20' muito em breve. "A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá entregou a intimação ao jurídico da Globo nesta segunda-feira (3/2). O depoimento está marcado para a sexta-feira (7)", afirma a corporação em nota. O ginasta é investigado por acusações de suposto assédio às participantes do programa. Petrix inclusive já levou uma advertência pela direção do programa da conduta dele. Em apenas 14 dias no ar, o programa tem outras polêmicas como zoofilia e até plano pra "seduzir" mulheres casadas na casa. "Só sei que se esse Petrix receber menos de 95% dos votos, o Brasil falhou e pode devolver para Portugal", brinca Felipe Neto no Twitter. Junto com outros famosos, o youtuber é um grande crítico ao comportamento do ginasta. Quem também já declarou a torcida contra o atleta foi a atriz Mel Maia. "Se o Petrix vai para o paredão, é óbvio que ele sai. Aliás: aleluia", escreveu ela na mesma rede social. "Lamento, Petrix, nem Deus quer que você fique", acrescenta. Outra polêmica envolvendo Petrix foi no sábado passado, quando ele e Pyong correram para ver atendia primeiro o Big Fone. O ginasta foi acusado por fãs do reality de ter empurrado o hipnotista. A Globo resolveu manter o resultado do Big Fone (Petrix indicou Pyong ao Paredão) e cancelar a 'Prova Bate e Volta' - uma das formas de escapar do Paredão. Para a produção do programa "não houve consenso sobre as imagens".



Dois brothers entram hoje no 'BBB'

Apenas dois (um homem e uma mulher) dos quatro brothers que estão na Casa de Vidro entram hoje no 'BBB'. Nos últimos dias, o público tem aproveitado a interação com os brothers para passar informações privilegiadas. Anteontem, Boninho entrou no espaço de vidro e conversou com os candidatos. "Usem com sabedoria. Tem que ser malandro, não adianta chegar lá e falar 'me contaram isso', 'me contaram aquilo'. Tem que se fazer de desentendido também: 'Ah, me botaram duas semanas confinado'. Uma coisa ou outra pode falar, não tem problema", indica.

Mulheres (quase) unidas

Disputando o Paredão com Petrix, tem Hadson que igualmente está na mira do público. Na madrugada de ontem, Marcela e Gizelly revelaram que Hadson, Lucas e Felipe tinham um plano para que Lucas desestabilizasse o namoro de Mari com Jonas Sulzbach fora da casa. Elas foram então tirar satisfação com Hadson.

Menos Bianca, que optou acreditar na ingenuidade de Hadson e os demais participantes e duvidar do que as meninas haviam falado. Mais tarde, em conversa com Guilherme, a influencer comentou: "Elas falam que eu tenho que ficar do lado dela porque a gente tem que se unir". Guilherme interrompeu: "Você foi a única que deu a oportunidade de ouvir a verdade dele e, se ele estiver sendo falso...", disse, antes de Bianca o cortar: "Não é possível. Olha o jeito como ele fala. Você acha que ele está sendo falso?". Guilherme negou.

Em seguida, a Boca Rosa ainda chama Manu de "retardada". "A Manoela (falava): 'ainda bem que eu não troquei com essa pessoa'. Eu estou pensando... 'Você é muito retardada, não é possível'", disse Bianca para o brother. Isso foi o suficiente para a #ForaBocaRosa figurar entre os Trending Topics e muitos pedirem o "cancelamento" da influencer digital.

"Gente, acordei agora e vi que as meninas finalmente estão desmascarando a mascharada escrota. Eu sempre fico do lado da mulher em qualquer situação, até que prove o contrário", defende a ex-sister Gleici Damasceno em post no Twitter. Quem também comemorou a atitude do grupo foi a atriz Fernanda Paes Leme. "O feminismo é importante para uma sociedade onde homens não se sentem constrangidos em mentir e se acovardar diante da exposição do seu machismo. O nosso poder também vem da união e do suporte que damos umas às outras. Mulheres, confiem em outras mulheres", defende.

Bruna Marquezine está de olho

Desde que a amiga Manu Gavassi entrou para o BBB 20, Bruna Marquezine tem sido uma telespectadora assídua do reality. Além de assinar o Pay Per View, ferramenta que dá acesso irrestrito às câmeras da casa, a atriz tem feito uso das redes sociais para expressar suas opiniões. "Sinceramente, gente, esse programa está acabando com a minha vida. Olha aqui, eu estou mostrando o Pay Per View e são 2h44 da manhã. Não tenho paz, não vou conseguir dormir tão cedo", desabafou Bruna, para seus quase 38 milhões de seguidores no Instagram, no último domingo.

A indignação da atriz também ficou visível com a briga entre as mulheres da casa e Hadson. "Que injustiça essas meninas não poderem ver o que eles falaram. O que eles estão fazendo, eu acho que eu nunca vi algo tão feio", desabafou Bruna, que elogiou a postura das mulheres.

"Esse momento é meu. Mari, você não tinha que estar passando por isso. Mas olha que maravilhoso elas todas unidas", disse a atriz.

Formação de paredão

Durante a formação do segundo paredão, aliás, Bruna acompanhou atenta voto por voto e ficou ansiosa até o veredicto do líder. "Por que esse close na Manu? Já fiquei tensa. Quando eu vejo o close, eu já acho que é a pessoa [que vai ser indicada]", disse e elogiou o voto da amiga Manu em Hadson. "Meu pintinho amarelinho. Você nunca passa frio pois está sempre coberta de razão", brincou.

Por fim, a atriz aproveitou para fazer um apelo para a saída de Petrix e Hadson no paredão de hoje à noite. "Por favor, Boninho, deixa sair dois. Por favor", pediu.

Casa de Vidro

Assim que os confinados na Casa de Vidro foram mostrados, Bruna decidiu seu favorito. 'Ai, Daniel, você parece um golden [retriever, o cachorro]. Você tem que entrar. Ai, eu estou torcendo para você entrar. Ele é o mais animado. Ele é o mais legal. Eu quero mandar carinho para você. Quero mandar você para o BBB. Olha esse sotaque. Por favor, gente, ele tem que entrar", manifestou a atriz que revelou desejo de integrar o elenco e revelar alguns segredos. "Que vontade de entrar nessa casa e falar tudo", disse.

