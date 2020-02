Ticiane Pinheiro: "A segunda vez é sempre melhor"

Rio - Segura, tranquila e com maturidade. É assim que Ticiane Pinheiro se enxerga como mãe, após o nascimento de Manuella, fruto de seu relacionamento com o jornalista César Tralli. O sentimento é o mesmo na área profissional. Prestes a estrear à frente da segunda temporada do reality 'Troca de Esposas', que terá seu primeiro episódio exibido hoje, às 22h30, a apresentadora diz que "a segunda vez é sempre melhor". "Estamos gravando essa temporada desde outubro. São famílias muito diferentes. Estou me emocionando mais nos debates, presenciando transformações reais e mais tranquila na função de apresentadora", diz a artista. A maternidade contribui para o envolvimento de Ticiane com os participantes. Com duas crianças em casa, a apresentadora tem se colocado no lugar das mães que fazem a troca. Segundo ela, algumas até já deram dicas valiosas para o seu dia a dia com Rafa, Manu e Tralli. "Me identifico muito com as participantes. Depois de um episódio, por exemplo, decorei uma caixinha para colocarmos os celulares na hora das refeições lá em casa, assim ninguém usa na mesa", conta ela. O cuidado com a alimentação das filhas, a divisão de tarefas domésticas com o marido e a participação de Rafinha em algumas atividades do dia a dia de Tici também foram mudanças que a apresentadora aderiu após observar as famílias do reality. Engana-se quem imagina que um dia a filha de Helô Pinheiro aceitaria trocar de família por uma semana. "Não sei se eu aguentaria. É um desafio muito grande passar uma semana longe do marido e das filhas", diz ela, que mandaria César Tralli para a casa de Jojo Todynho se tivesse que escolher uma famosa para entrar na brincadeira. "Só assim ele ia aprender a gostar de funk. Eu gostaria de ir para a casa do Brad Pitt, mas seria um problema colocar uma tchutchuca no meu lugar", completa, aos risos. Ao todo, 22 famílias participarão da nova temporada do programa. As trocas acontecerão entre anônimos e famosos. Rafael Ilha, Túlio Maravilha, Paula Pequeno, Debby Lagranha e Fabiana Escobar são nomes confirmados. Além das tretas, Ticiane chama atenção para o lado humano de cada participante. "Teve a troca de um fisiculturista que me marcou muito. É lindo ver o quanto ele é menino. A gente julga pela aparência, acha que o homem é marrento, mas o programa mostra que o coração dele é muito puro. O episódio do Rafael Ilha também ficou incrível. Ele leva muita alegria para a outra casa. Tem um participante que parou de fumar porque percebeu que aquilo não era legal para ele e para os filhos", adianta.



Jornada dupla

A correria de Ticiane não é vista apenas nos corredores da Record. Em casa, a apresentadora se define uma "mulher elétrica". Tudo fica mais tranquilo, porém, com a ajuda de César Tralli. Ela não cansa de elogiar o marido. "Já imaginava que ele seria um paizão para a Manu porque já era para a Rafa. O César ajuda na lição de casa, na educação, brinca na piscina, conversa. A Rafa fala que ele é o Google dela", diz a apresentadora, que não pensa em fechar a fábrica.

"As duas gestações foram muito tranquilas. Fiz ginástica, não fiquei enjoada. É por isso que brinco que quero ter mais filhos. A Rafa já ganhou uma irmã (Manu) e agora quer um menino. Ela falou que nem preciso dar presente de aniversário se o irmãozinho vier. Estamos deixando a vida levar. Não tem nada planejado, mas se acontecer de engravidar de novo ficarei feliz", explica.

A segunda filha, segundo Tici, tem sido mais fácil de criar. Hoje, a apresentadora não se vê com o mesmo medo que sentiu nos primeiros meses de Rafa Justus. "Tudo eu achava que a Rafa ia ficar doente. Com a Manu eu já coloco na piscina. Tem gente que até pergunta se vou entrar mesmo com a bebê. Mas se não está ventando não tem motivo para não entrar. A gente vê que dá tudo certo com o primeiro filho e ficamos com mais segurança para deixar o segundo arriscar, viver", afirma a loura.

O sobrenome dela é trabalho

Além de apresentar o 'Troca de Esposas', Ticiane segue no 'Hoje em Dia', que passará a ser exibido também aos domingos. Para dar conta da agenda, ela diz que tem dado menos atenção aos tratamentos estéticos. A loura passou a fazer depilação, unha e cabelo, por exemplo, no próprio camarim da Record. "Acho que já fui mais vaidosa (risos). Agora a prioridade são as filhas", conta Tici.

O Carnaval, assim como o cabeleireiro, ficará em segundo plano. A apresentadora não desfilará em escolas de samba. Ela e César Tralli, em suas respectivas emissoras, estarão de plantão no feriado. "Prefiro trabalhar e apresentar o programa ao vivo do que deixar gravado para folgar. Perde a dinâmica. Gosto de errar e arrumar na hora. A gente fica insegura, claro, mas essa é a graça da profissão", observa, feliz por mais um passo na emissora.

Segundo Tici, as mulheres de casa se sentirão representadas com a nova grade de programação da Record aos domingos. A partir de agora, além do time do 'Hoje em Dia', o público acompanhará Sabrina Sato e Xuxa no dia em que a disputa pela audiência tem mais força. A apresentadora não reclama da demanda de trabalho. Para ela, o envolvimento em vários projetos na TV é a realização de um sonho.

"Sou muito abençoada. Comecei a minha carreira com 7 anos. Apresentar o 'Hoje em Dia' era um sonho. Pedi para o Vildomar Batista, que era diretor na época, e ele me deu essa chance. Acho que, profissionalmente, a gente nunca pode parar. Queria muito ter um programa solo e consegui o 'Troca de Esposas'. Agora, tenho o sonho de viver a minha mãe no cinema, a Garota de Ipanema", revela.

