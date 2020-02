Boca Rosa perde mais de 200 mil seguidores

Bianca Andrade, a Boca Rosa, está pagando caro ao ficar do lado dos brothers, duvidando das sisters em um plano contra elas. A atitude fez com que a web pedisse que a sumidade em maquiagem fosse "cancelada". Em pouco mais de 24 horas, foram mais de 200 mil contas que deixaram de seguir a influencer digital só no Instagram. Anteontem, ela começou o dia com mais de 9,3 milhões e - até o fechamento da matéria - estava com 9,1 milhões. Até o perfil oficial da sister tentou esfriar os ânimos e tentar estancar a fuga de fãs.

"O BBB é um jogo de interação e todos os participantes estão começando a compreender isso e, principalmente, aprendendo a jogar. Saber avaliar as situações, conhecer melhor todos os lados, faz parte da dinâmica para que ela possa ver em quem pode confiar e quem são seus amigos lá dentro. Aqui fora temos uma visão do todo que ela certamente não tem! Continuamos te apoiando", defende a conta, que acrescenta a hashtag #AcordaBia, entre outras.

FAMOSAS DIVERGEM

Famosas como a atriz e roteirista Suzana Pires criticaram a postura da carioca. "Boca Rosa, entenda que feminismo não é movimento para se aderir somente quando se lança linha de maquiagem, pra se auto-intitular girl power. Sororidade, aliança entre mulheres, vem antes! Não trate a nós, mulheres, como burras. Tá claro que você ão tá nem aí pra nenhum direito nosso", pontua Suzana no Twitter.

"Como eu não estou aqui para ficar somente apontando dedo em rede social, deixo claro que se a Bianca Andrade quiser entender, de fato, o que é feminismo, sororidade e se tornar uma girl power de verdade, eu estarei a disposição. Assim como o Instituto #DonaDeSi", acrescenta ela.

Quem saiu em defesa de Boca Rosa foi Cleo. "A Bianca é uma mulher. Ela pode estar passando pano e pode não estar entendendo um monte de coisa, mas é uma oprimida que fica ao lado do opressor, e às vezes nem sabe que fica ao lado do opressor para não se sentir oprimida. Eu já fiz muito isso, e é o que muitas de nós fazemos e é o que muitos dos oprimidos fazem", explica a cantora.

A artista ainda pede que a influenciadora acorde. "É muito ruim ser a vítima. Muito ruim estar do lado do oprimido, se sentir impotente e fraco. Mas torço para que a Manu, Marcela e Gi consigam fazer ela entender a importância de uma mulher ficar do lado da outra", deseja.

MARCELA, A POPULAR

Em contrapartida, quem tem faturado com o reality é Marcela Mc Gowan. Em 15 dias de programa, a médica, que entrou no reality show com 26 mil seguidores no Instagram, já ultrapassou os 2 milhões.