Emanuelle Araújo lança segundo álbum solo

Emanuelle Araújo, 43 anos, está em uma toada de trabalhos na sétima arte. No final do ano passado, ela rodou 'Juntos e Enrolados', um filme com Cacau Protásio e Rafael Portugal. Há pouco, gravou uma participação em 'Diário de Intercâmbio', longa com Larissa Manoela. Isso, sem contar, que estará no próximo filme 'O Meu Sangue Ferve Por Você', que conta a história do Sidney Magal. "Após esse meu momento no cinema, eu começo meus ensaios para 'Chicago', musical da Broadway, em São Paulo, que eu vou estrear em agosto. A gente ensaia a partir de junho", conta ela, que lança amanhã 'Quero Viver Sem Grilo - Uma Viagem a Jards Macalé' nos principais plataformas musicais.

"'Quero Viver Sem Grilo' é uma música que nunca foi gravada, e eu adoro essa música, sempre adorei. Acho uma super música e achei que ela tinha uma pertinência muito grande com o momento pessoal e emocional que eu estava vivendo. E foi o momento ideal, eu achei, pra colocar pra fora tudo o que eu queria.

SEM GRILO

Quando questionada quais grilos gostaria de viver sem, Emanuelle não titubeou. "Quero viver sem o grilo de que nossa democracia vai acabar,de que a gente pode ter a liberdade de ser o que se é, viver sem grilo de achar que posso ser desrespeitada pelo simples fato de ser mulher. Eu quero viver sem o grilo que eu possa viver da minha música e da minha arte e saber que eu vou ter espaço cultural no meu país pra isso", diz ela, que acrescenta: "Eu quero viver sem o grilo de que eu possa acordar e ter paz de espírito para simplesmente viver. E tem um monte de grilo aí que não vai caber no jornal, mas também tem um monte de coisa prazerosa pra descompensar os grilos".

Esse será o segundo álbum solo da artista e conta com dez faixas da obra de Jards Macalé. Emanuelle conta que a relação dela com o homenageado é de praticamente de fã. "Vou aos shows, a gente se encontra no camarim. Ele sabe de todo o projeto. Claro que eu pedi bênção antes de começar a gravar. A gente conversa bastante, na verdade, em todas as vezes que a gente se encontrou, ele foi muito carinhoso comigo", destaca orgulhosa.

O ÁLBUM

'Quero Viver Sem Grilo - Uma Viagem a Jards Macalé' foi gravado durante uma semana, em 2018, em Nova York, nos Estados Unidos. "Desde o início, a coisa de gravar meio live, meio tocado ao vivo, todo mundo junto, já fazia parte da ideia do projeto", explica ela, que assina a produção ao lado de Guilherme Monteiro, brasileiro radicado há 20 anos nos Estados Unidos.

" A gente queria um estúdio que tivesse a capacidade de a gente poder gravar assim: 'batera', baixo, guitarra e voz, junto. E foi desse jeito que fizemos, gravamos em uma semana as dez faixas, e essas dez bases foram todas gravadas nesse estúdio em Nova Iorque. E, no Brasil, eu apenas fiz alguns 'overdubs' (técnica de gravação que consisteem adicionar novos sons a uma gravação já anteriormente realizada)de percussão e de voz, mas a maioria das vozes valeram nesse ao vivo junto com a banda. Apenas duas músicas, eu tive que fazer aqui. E eu acho que isso dá uma relevância muito grande ao trabalho, que tem muito de improviso, que tem muito de sensação, e pelos músicos serem americanos, com exceção do Guilherme", conta ela.

De volta, a soteropolitana lembra que teve várias questões pessoais e uma novela (´Órfãos da Terra', da Globo) que fizeram colocar o álbum em espera. "Só consegui terminar a produção no final de 2019", afirma. Com o retorno aos palcos com o musical 'Chicago' já programado, Emanuelle tem planos para o novo álbum. "Quero conseguir tocar, fazer um pouco desse disco ao vivo para as pessoas. Eu espero que eu consiga em breve", torce empolgada.