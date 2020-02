Vindo da Casa de Vidro, Daniel e Ivy chegaram ao BBB 20 revelando plano de sabotagem arquitetado pelos homens

Rio- Eleitos para sair da Casa de Vidro e entrar no 'Big Brother Brasil 20', Daniel e Ivy honraram os pedidos do público e contaram os segredos que assombraram a casa na última semana. Os novos brothers chegaram ao confinamento na madrugada de ontem e detalharam tudo o que ouviram durante o tempo em que estiveram em contato com o público no Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca.



A reunião, que contava com a presença de Manu, Marcela, Gizelly, Thelma, Gabi, Mari, Rafa, Flayslane e Pyong, ganhou forte repercussão nas redes sociais. Não à toa, os assuntos mais comentados no Twitter giravam em torno dessa conversa. Entre as hashtags mais usadas na última quarta-feira estavam #bbb2020, #elecontou, #saipetrixday e #ficadaniel.



Apesar de serem recomendados tanto por Boninho quanto por Tiago Leifert a não levarem informações de fora para o confinamento, Ivy e Daniel preferiram seguir as dicas do público e revelaram que Petrix, Lucas, Hadson e Felipe Prior haviam feito um plano para que Mari e Bianca ficassem mal vistas fora da casa, confirmando as denúncias feitas anteriormente por Marcela e Gizelly.



Ao receberem as informações de que homens estavam sendo desonestos, as meninas comemoram. Daniel não deixou para menos. "Eles falavam mal das gurias, fazia panelinha com o Hadson. Eles não prestam, esses machos. Não respeitam vocês!", disse o rapaz que pela agitação e doçura ficou conhecido como golden retriever humano.



Petrix e Hadson



Outra informação importante trazida pelos novos integrantes da casa surpreendeu boa parte da casa. Chateadas com a saída de Petrix, e com medo de que Hadson estivesse sendo visto com bons olhos por parte do público, as sisters descobriram que o ginasta havia tido condutas suspeitas durante sua permanência na casa.



“A gente gosta muito dele”, disse Manu Gavassi para Ivy que alertou a nova colega. “O cara tá sendo investigado por conta de dança, de mulher bebâda. Mas o próximo é o Hadson. O pessoal falou: ‘Precisamos tirar o Petrix primeiro, depois é o Hadson. Avisem às meninas’”, contou a mineira.



Manu e Bianca



Manu Gavassi e Bianca Andrade também receberam informações privilegiadas. A cantora que, fez um pedido de namoro em rede nacional, acabou descobrindo que o rapaz disse “sim”. “Ele foi com um cartaz lá para a Casa de Vidro falando: ‘fala pra Manu que eu aceito’”, contou Ivy, emocionando Manu.



Por sua vez, a sister também fez questão de dizer à Bianca que a influencer estava sendo julgada e “cancelada” fora da casa. “Os seus seguidores, que te amam, estavam indo lá para dizer que estavam chateados com você por você estar do lado dos meninos”, disse Ivy, deixando a empresária apreensiva.

rejeição e pedido de desculpas

Na manhã de ontem, o ex-BBB Petrix Barbosa foi convidado do 'Mais Você'. Durante o programa, o ginasta viu imagens de sua participação no jogo e ouviu de Renata, uma das integrantes da Casa de Vidro, que ela "ainda não conseguiu olhar muito" para ele.

Alvo de muitas críticas nas redes sociais, Petrix se desculpou com o público. "Independente de lembrar ou não, de já ter visto ou não, eu me desculpo se algo que fiz magoou alguém ou não foi visto com bons olhos", disse.

Eliminado no segundo paredão do 'BBB 20' com 80,27% dos votos, um índice que identifica grande rejeição, o ginasta de 27 anos, teve uma passagem turbulenta pelo reality show.

Em duas de semana de confinamento, o atleta causou indignação no público ao ter atitudes indevidas com mulheres da casa e foi intimado pela Polícia Civil a depor na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. O depoimento de Petrix está marcado para às 14h de amanhã.

A eliminação precoce surpreendeu até o próprio atleta, "não porque tivesse certeza de que iria ficar, mas por quebrar a ideia do que a gente estava pensando lá dentro que fosse acontecer", afirmou Petrix.

As meninas do 'BBB' também não compreenderam a saída do ginasta. Com Daniel e Ivy dentro da casa, elas souberem do quanto o público não gostava de Petrix.

Relação tóxica

E, como polêmica nunca é demais, mais um assunto movimentou a casa e a internet na última madrugada. Em uma conversa sobre comportamentos machistas com Mari, Gabi e Bianca, Manu Gavassi relembrou um antigo relacionamento abusivo.

"Eu tive uma pessoa que me traía horrores, das formas mais bizarras do mundo e eu não conseguia sair disso. Eu pensava que ele me amava e ele falava que todo cara na minha vida ia me trair. Um cara que depois foi endeusado pelo Brasil e eu fiquei como recalcada por anos. Eu pensava que menino age assim mesmo com mulher. Menino vai me trair na minha cama mesmo, e tá tudo bem, porque ele me ama'. Eu aceitei isso e ainda fui julgada, ainda fui de trouxa.", disse a cantora, levando o público à conclusão de que o homem em questão é Chay Suede, com quem ela namorou de 2011 a 2014.

Na época do término, Manu já havia dito que estava em um relacionamento tóxico, justificando a associação dos fãs ao ex "endeusado pelo Brasil". Por conta da polêmica, um dos temas mais comentados da internet foi #LauraNeiva, nome da atual esposa de Chay. Nem Chay nem Laura se manifestaram.

