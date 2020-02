José de Abreu diz que vai morar com a namorada na Nova Zelândia

Rio - Depois de uma viagem de dois meses e meio em que passou por 11 países, José de Abreu está de mudança. Ele anunciou no Instagram que vai se mudar com a namorada, Carol Junger, para a Nova Zelândia.

"Cansado. Foram 11 países, 75 dias de viagens. Amanhã começaremos uma nova fase de nossa vida em comum, vamos morar na Nova Zelândia. No começo em Aukland. Se gostarmos, ficamos. Se não, Wellington ou Christchurch. Opções não faltam: país lindo, padrão de vida comparado aos países escandinavos, mas sem o ônus do frio. Pequeno, povo bacana, natureza. Que Deus nos ilumine e proteja", escreveu.

José de Abreu não mora no país há cinco anos. Ele vive em Paris, na França, mas antes de voltar para lá decidiu passar um tempo na Nova Zelândia. "Não vou sair do Brasil por que não estou lá! Moro fora há 5 anos, tenho visto especial chamado Competência e Talento, convidado pelo governo da França para morar em Paris, onde tenho casa há 5 anos. Só fico no Brasil quando estou gravando. No momento estou em Bali. Saí do Brasil em novembro, no dia em que acabou A DONA DO PEDAÇO. Decidi morar um tempo na Nova Zelândia antes de voltar. Para Paris, claro!", escreveu.