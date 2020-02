Lívia Andrade exibe curvas com look de Carnaval

Rio - Lívia Andrade está ansiosa para o Carnaval. A apresentadora do "Fofocalizando" mostrou suas curvas em um ensaio carnavalesco assinado por Angelo Pastorello. "E aí, preparados para o Carnaval?", perguntou Lívia na legenda da foto. Neste Carnaval, a apresentadora será rainha de bateria da escola de samba Paraíso do Tuiuti, que conta com o enredo "O santo e o rei", do carnavalesco João Vítor Araújo.