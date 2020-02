Atriz Carol Machado se declara para nova namorada

Rio - Carol Machado, atriz que fez sucesso nos anos 90, está namorando. Após terminar seu casamento de 12 anos com Kika Motta, Carol assumiu, nesta quinta-feira, um relacionamento com a também atriz Isadora Medella.

"O que há de mais apaixonante no amor se não as descobertas sobre nós mesmos? Hein? Diz aí? Essa eu não lembro de quem era, mas curto muito a do Nelson, o Rodrigues. 'Pouco amor, não é amor.' 'De todas as coisas secretas o amor é a mais pública' Balzac. Amo ti, Branca", escreveu Carol na legenda da foto.

Carol Machado foi casada com Kika Motta por 12 anos. Elas têm duas filhas: Tereza, de 5 anos, e Marina, de 3. Carol ficou grávida da primogênita através de inseminação artificial. Dois anos depois, Kika deu à luz Marina.