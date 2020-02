Susana Vieira parabeniza Regina Duarte por aniversário: 'Querida'

Rio - Susana Vieira usou o Instagram para parabenizar Regina Duarte, que completou 73 anos nesta quarta-feira. A atriz postou uma foto de rostinho colado com Regina. "Feliz niver, querida Regina", escreveu Susana. Os fãs ficaram felizes em ver as duas atrizes juntas. "Que legal da sua parte ficar ao lado dela no meio de tantos artistas humilhando e difamando a Regina", disse uma pessoa. "Lindas. Rainhas da televisão brasileira", disse um admirador. "Divas", comentou outro seguidor.