Nascida e criada em Caxias, cantora King vai se apresentar no Baile da Vogue com a Grande Rio

Rio - Depois de brilhar no Rock in Rio, no palco Favela, junto com o rapper Dugethu, e abrir o show da cantora Ludmilla, na quadra da Grande Rio, em dezembro de 2019, a cantora King começa 2020 em alta. Ela se apresenta pela primeira vez, nesta sexta-feira, no Baile de Carnaval da Vogue, com a Grande Rio, escola de samba de Duque de Caxias, município onde King nasceu e foi criada.



Radiante com a oportunidade, a artista entrega o que pretende apresentar na festa. "É a primeira edição do Baile da Vogue, no Rio de Janeiro, e estarei com a Grande Rio e ao lado dos meus colegas Evandro Malandro e Juan Paiva. Vamos levar um repertório diferente dos habituais das escolas de samba, por isso fui convocada! Temos muitas músicas atuais circulando no pop, funk e rap, além dos clássicos sambas de enredo", entrega.



King ainda revela suas expectativas com a performance. "Não consigo não criar expectativas sobre isso, estou me 'acostumando' a não só torcer, mas defender os sambas da minha escola. Mas convenhamos, é o Baile da Vogue, não dá para fingir costume (risos). Estamos preparando um look incrível produzido pelo atelier da própria escola pra essa noite especial. Aguardem!", finaliza.