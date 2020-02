Ex-BBB Hana fala de sexo oral no 'De Férias com o Ex': 'Nunca tive um feedback negativo'

Rio - A ex-BBB Hana, que recentemente participou do reality show "De Férias com o Ex: Celebs", relembrou os momentos que viveu no programa durante sua participação no "De Férias Com o Ex - A Treta Não Tira Férias". Hana assistiu ao lado dos colegas as cenas em que ela e Lipe fazem sexo na suíte master.

Nas imagens, Hana aparece fazendo sexo oral em Lipe. "Essa é a cara que eles [os homens] fazem. Mas eu sei fazer", gabou-se Hana. "Preciso falar que é verdade. Incrível. Surreal", respondeu Lipe. "Eu nunca tive um feedback negativo", disse Hana.

Ainda no programa, a ex-BBB disse que gostou de ter transado com Lipe, mas acha que ele deve tratar melhor as mulheres. "Gostaria que o Luis Felipe tivesse mais consciência quando se trata de mulheres. Mas comigo, tudo certo. Nesse dia, foi maravilhoso".

Hana também ficou bem irritada quando teve que responder comentários de "haters" sobre ela. "Depois que você pegou o Lipe, que é tudo o que você mais prega contra um homem, deixei de te seguir em tudo. Muito seletiva. Passa pano real. O cara mais embuste daquele reality. Coragem!", disse um telespectador.

"Eu não sou seletiva porra nenhuma. Eu abomino as atitudes machistas e em nenhum momento ele tinha mostrado as coisas que eu fui entender depois. Falar um negócio desses eu acho pesado. Pode parar de me seguir. Você está me seguindo pelo o quê? Pelos os homens que eu pego? Eu hein!", rebateu.

Ela também ficou em dúvida ao responder se ficaria com Lipe novamente. "Eu não sei. Não por causa da Yasmin [atual namorada de Lipe]. No outro reality [no BBB] as pessoas me julgavam muito por eu não dar chance para as pessoas que estão em processo de reproduzir discursos que não são bons para a sociedade. Isso não vai me impedir de me relacionar com as pessoas".

"Se relacionar e passar pano é uma coisa. Eu nunca passei pano para o Lipe. Várias vezes eu chegava para ele e falava as coisas que eu pensava. Ele é meu amigo e eu falava, você está errado. Não faça isso de novo", completou.