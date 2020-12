Crianças têm diversas opções de lazer para o Natal Divulgação

Por O Dia

Rio - Nos próximos dias, o Clubinho de Ofertas vai ter uma série de atrações muito bacanas para a criançada, inclusive com o tema natalino. Neste sábado e domingo, 12 e 13, em 'Cantata Rock de Natal', o Violúdico preparou um show de Natal inédito no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. Eles vão tocar velhos clássicos natalinos com uma pegada rock n' roll.

A criançada pode se preparar para conhecer um Papai Noel muito irreverente, canções novas, paródias e brincadeiras regadas com muito humor e interatividade. As crianças vão amar e os adultos também! E pelo Clubinho, o ingresso sai de R$ 70 por R$ 35 no https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/cantata-rock-de-natal-1512

Publicidade

Em 'O Natal da Sol e Lua', que tem apresentações nos dias 12, 13 e 20, Sol e Lua são irmãos, mas que têm seus pensamentos opostos quanto ao que é a Festa de Natal. Lua é uma menina dócil, ama o Natal, sabe todos os significados de cada símbolo da época festiva. Sol é um garoto que adora brincar, porém acha tudo relativo ao Natal muito chato. Tudo começa quando Sol percebe que Lua está escrevendo mais uma carta para o bom velhinho. Ele resolve simular uma carta de resposta escrita pelo Papai Noel, dizendo que ele tem lido as cartinhas dela. Será mesmo que Papai Noel existe? Muita diversão, histórias e contos se desenrolam até a grande e esperada chegada do bom velhinho. O espetáculo está em cartaz no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping, e o ingresso sai de R$ 60 por R$ 25 (https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/o-natal-de-sol-lua-622 ).

Já em 'Toy Story - O Natal de Woody e Buzz' mostra a realidade pelo ponto de vista deles (os brinquedos). No quarto dos brinquedos existe um líder, o brinquedo favorito de todos: Xerife Woody. Nesta adaptação da famosa história, o pequeno Andy já crescido, e antes de ir para Universidade, doa todos os seus brinquedos à sua vizinha, a pequena Bonnie. Mas agora... A aventura é a maior de todos os tempos. O medo de ser substituído por jogos eletrônicos, faz o nosso herói Xerife Woody, seu fiel companheiro Buzz, e a cowgirl Jessie, quebrarem a cabeça para achar uma maneira de não serem trocados pelos vilões eletrônicos: Ipads, Ipods e outros. Como o Natal está próximo, Woody acaba elegendo o próprio Papai Noel como sendo o grande culpado por tudo. Afinal ele é quem atenderá os pedidos de todas as crianças. Como se não bastasse isso, Sid o destruidor de brinquedos está de volta. E agora? Serão nossos heróis substituídos? Sid, terá sua vingança contra os brinquedos? E o Papai Noel, conseguirá convencer o Xerife Woody que ele não é o vilão e sim o Bom velhinho e que o Natal pode ser uma festa feliz, também para os brinquedos usados? Todas essas respostas você terá assistindo Toy Story – O Natal de Woody e Buzz. A peça terá apresentações nos dias 12, 13, 19 e 20/12, às 11h, no Teatro Henriqueta Brieba, no Tijuca Tênis Clube. E os ingressos saem de R$ 50 por R$ 20 no https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/toy-story-o-natal-de-woody-e-buzz-1516

Publicidade

E para quem quiser recreação sem limites, há a Recreação Bodytech Babies & Kids. Na Bodytech Babies&Kids, qualquer criança de 4 a 12 anos de idade, aluno ou não, pode frequentar a recreação nos finais de semana. Todo nosso espaço se transforma em pura diversão. Funcionamento simultâneo, com 4 salas recreativas: Arena Radical com circuitos, parkour, cama elástica, parede de escalada. Ateliê Criativo com duas oficinas acontecendo por dia. Sala de dança, com atividades musicais, just dance. Arena de brincadeiras com atividades livres e sem materiais compartilhados. Crianças até 4 anos devem estar acompanhadas por 1 responsável (não é preciso adquirir cupons para adultos).





Falta pouco



Após grande sucesso nas pré-estreias pagas em mais de 200 salas de cinema em todo o Brasil, “10 Horas Para o Natal” teve estreia oficial no dia 10 de dezembro, no circuito nacional. O primeiro filme natalino brasileiro a ser exibido nas telonas é dirigido por Cris D’Amato e tem elenco capitaneado por Luis Lobianco, que interpreta Marcos Henrique, pai de Julia, de 11 anos (Giulia Benite), Miguel, de 9 (Pedro Miranda), e Bia, de 7 (Lorena Queiroz), três crianças espertas e apaixonadas pelas festas de fim de ano da família Silva. E para celebrar a estreia, a Paris Filmes lançou em suas redes um vídeo inédito com os presentes que os atores pediram ao Papai Noel. As entrevistas foram gravadas antes da pandemia (assista em A partir de 5 anos, as crianças podem ficar na recreação sem acompanhantes. Haverá recreação nos dias 12, 13, 19, 20, 24 26 e 27/12, das 14h às 20h - dia 24/12, de 10h às 18h. As atividades acontecem no Shopping Leblon - 1 hora de recreação infantil de R$ 60 por R$ 48,90 (https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/recreacao-na-bodytech-babieskids-986).Após grande sucesso nas pré-estreias pagas em mais de 200 salas de cinema em todo o Brasil, “10 Horas Para o Natal” teve estreia oficial no dia 10 de dezembro, no circuito nacional. O primeiro filme natalino brasileiro a ser exibido nas telonas é dirigido por Cris D’Amato e tem elenco capitaneado por Luis Lobianco, que interpreta Marcos Henrique, pai de Julia, de 11 anos (Giulia Benite), Miguel, de 9 (Pedro Miranda), e Bia, de 7 (Lorena Queiroz), três crianças espertas e apaixonadas pelas festas de fim de ano da família Silva. E para celebrar a estreia, a Paris Filmes lançou em suas redes um vídeo inédito com os presentes que os atores pediram ao Papai Noel. As entrevistas foram gravadas antes da pandemia (assista em https://www.youtube.com/watch?v=EiyNke0qiQs&feature=youtu.be

Publicidade

Produzido pela Paris Entretenimento e com roteiro original de Bia Crespo e Flávia Guimarães, o longa traz a história do divertido e engraçado Marcos Henrique que, além de ser pai de 3 filhos, é ex-marido de Sônia (Karina Ramil), médica obstetra que está sempre reclamando do seu jeito preguiçoso. Inconformados com as noites de Natal sem graça que passam na casa da tia desde que os pais se separaram, os irmãos bolam um plano para tentar reunir todos de novo nas festas de fim de ano. Mas para isso eles terão que organizar eles mesmos o Natal da família e ainda enfrentar um vilão, que está contra eles e não perdoa nem criancinhas: o tempo. É que só faltam 10 horas para o Natal!





'O que as crianças ganharam em 2020?'



Foi difícil e continua sendo. Tempos de isolamento em casa, aniversários infantis sem festa, a saudade dos amigos, parentes e do relacionamento ao vivo. Tudo isso fez parte, infelizmente, da vida de pais e filhos neste ano de pandemia. Em busca de entender todas essas transformações, a Ri Happy lançou essa semana a campanha de Natal “O que as crianças ganharam em 2020?” O trio, que vive brigando por tudo, percebe que vai ter que se unir se quiser fazer o plano dar certo. Eles então decretam uma trégua e partem sozinhos para a rua mais movimentada de São Paulo, a 25 de Março, considerada o maior centro comercial a céu aberto da América Latina. E, claro, se metem em altas confusões e vivem aventuras divertidas e perigosas pela cidade. Depois desse dia, a vida deles nunca mais será a mesma!Foi difícil e continua sendo. Tempos de isolamento em casa, aniversários infantis sem festa, a saudade dos amigos, parentes e do relacionamento ao vivo. Tudo isso fez parte, infelizmente, da vida de pais e filhos neste ano de pandemia. Em busca de entender todas essas transformações, a Ri Happy lançou essa semana a campanha de Natal “O que as crianças ganharam em 2020?” https://youtu.be/4tDzGdFc7_Y

Publicidade

Com histórias verdadeiras e um trabalho extremamente humano, o filme propõe uma reflexão neste Natal sobre as dificuldades vividas pelas famílias – 7 dias na semana com 24 horas por dia dentro de casa parecia ser impossível. Entretanto, a conclusão é que pais e filhos reaprenderam a estar juntos, a se conectar olho no olho e a brincar novamente. E mais: os pequenos querem que essa proximidade continue assim daqui em diante. A ideia do filme partiu da área de Criação da própria Ri Happy e o conceito foi reunindo entusiastas ao longo do caminho entre agência e produtora com pais e profissionais interessados em participar dessa história.

Outro destaque na peça é o fato de refletir a diversidade na estrutura dos núcleos familiares brasileiros. Cada família teve um dia inteiro de gravação (a equipe seguiu todos os protocolos de segurança) nas suas próprias casas relatando suas dificuldades e alternativas para aliviar a tensão. Para o Natal de compras responsáveis desse ano, a Ri Happy segue convidando seus clientes a anteciparem suas compras e evitarem aglomerações com reforço do e-commerce. A ação social “Árvore Solidária”, que ocorre todo ano no período natalino com arrecadação e doação de brinquedos para hospitais e ONGs através de cada loja espalhada pelo País, segue até o dia 16/12 e os clientes também podem ajudar. Afinal, mesmo em tempos difíceis, toda criança merece brincar e ser feliz.



Campanha virtual de arrecadação e doação de brinquedos



No próximo dia 18 de dezembro, a subsidiária da farmacêutica sul-africana Aspen Pharma no Brasil entregará brinquedos para 150 crianças que vivem em Jardim Gramacho, bairro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que sustentou por três décadas o maior lixão de América Latina. A distribuição ocorre em parceria com o Instituto IDE (Inclusão e Desenvolvimentos pelo Esporte), organização sem fins lucrativos, que atua há mais de 10 anos oferecendo atividades para o resgate da dignidade dos moradores do local por meio do esporte, educação e cultura.

Publicidade

A arrecadação dos brinquedos está sendo feita toda de forma online para evitar aglomerações por conta da pandemia. Até 16 de dezembro, por meio de um link de uma loja de brinquedos, os colaboradores poderão escolher os presentes com preços que variam entre R$ 22,99 e R$ 99,99. A empresa ressaltou que as doações devem ser feitas apenas pelo link para evitar aglomerações.





Uma ação 'De Coração'



O ano de 2020 trouxe muitas mudanças, transformações e reflexões para todos e, consequentemente, este natal não poderia ser como outro qualquer. Foi pensando em fazer diferença que o Città Office Mal, resolveu transformar sua decoração em uma ação 'De Coração' que irá converter os itens que enfeitariam seus espaços em doações. Na véspera da entrega, dia 17, a loja vai separar e embalar todos os brinquedos comprados e uma equipe pequena da Aspen vai retirar e fazer a entrega no Jardim Gramacho, no dia 18. Mais informações em https://www.aspenpharma.com.br O ano de 2020 trouxe muitas mudanças, transformações e reflexões para todos e, consequentemente, este natal não poderia ser como outro qualquer. Foi pensando em fazer diferença que o Città Office Mal, resolveu transformar sua decoração em uma ação 'De Coração' que irá converter os itens que enfeitariam seus espaços em doações.

Publicidade

Formados por módulos geométricos que se transformam em castelos e blocos lúdicos para montar, criados pela empresa 'Tijolinhos de Papel', os itens de decoração, como árvores de natal, e painéis com grandes asas de anjo, serão desmontados e enviados a instituições de caridade para servirem a crianças e adolescentes após o dia de reis. Outra novidade é que latas de leite em pó, embaladas com diversas cores, também serão usadas como elementos decorativos e serão enviadas para as instituições carentes.

Com o tema 'Desperte o Anjo que Existe em Você', o Città Office Mall estimulará seus lojistas e condôminos, além do público visitante, a também colaborarem com doação de brinquedos e alimentos não perecíveis, que serão depositados em baús espalhados pelo shopping e portarias dos prédios de escritórios. Os contemplados com a ajuda obtida serão o Santuário São Judas Tadeu, no Cosme Velho , que desde sua fundação em 1945 ajuda pessoas necessitadas na cidade; o CACCST – Casa de Apoio a Criança com Câncer Santa Teresa (https://caccst.org.br/), que oferece atendimento psicológico, odontológico e atividades de reforço escolar a crianças em tratamento de câncer, além de apoio às famílias, o CORBI – Centro de Orientação e Reabilitação Beneficente de Inhauma – Organização não-governamental de Habilitação e Reabilitação de crianças e jovens com deficiência. Filiada ao Movimento Re(h)abilita Rio (http://www.mrr.org.br/).

Publicidade

Para entrar no clima de se tornar um "anjo" neste Natal, quem visitar o Città poderá tirar fotos e fazer vídeos nos ambientes "instagramáveis", onde poderão posar com grandes asas de anjo feitas de papel assinadas pelo arquiteto e artista plástico Eduardo Xavier, que em parceria com a agência Midiorama Comunicação co-criaram o conceito desta campanha juntamente com o Città office Mall.

Ao invés da figura de Papai Noel, a artista Júlia Klein, caracterizada de “Anjo Bom”, fará aparições periódicas, tocando músicas natalinas com seu violino e evoluindo sobre patins, visitando os espaços para estimular doações ao longo do período de festas. Os shows acontecerão dos dias 14 ao dia 24 – de segunda a sábado às 13h e 17h em frente ao elevador central e às 15 horas na entrada principal (nos domingos não haverá apresentações).



Papai Noel, duendes, Margarida, Donald e Gastão juntos



Aos fãs do Papai Noel, uma notícia: até 25 de dezembro, ele e seus duendes estarão no AquaRio em uma versão diferente! O bom velhinho e assistentes colocarão seus trajes e irão mergulhar ao lado de Margarida, Donald e Gastão – tubarões da espécie Mangona (Carcharia Taurus) e de outros dois mil animais! O mergulho acontecerá sempre às 14h, no horário de alimentação dos tubarões. Na semana de Natal – de 21 a 25 de dezembro - os animais também poderão desfrutar do clima natalino: eles receberão um enriquecimento ambiental temático, que tem o objetivo de oferecer desafios às rotinas dos animais, auxiliando-os em suas necessidades comportamentais.

Publicidade

Esse ano, para tornar o Natal ainda mais especial e lembrar as pessoas sobre a importância da data, o AquaRio investiu em uma decoração temática por todo o circuito. O ponto alto fica por conta da árvore de quase três metros de altura que ficará dentro do Grande Tanque, junto com um boneco de neve. O AquaRio funciona, durante a semana, das 10h às 17h. No entanto, terá um horário especial para o fim do ano – 24 e 31/12, das 10h às 14h (com entrada ao circuito de visitação até às 13h); e 25/12 e 01/01/21, das 13h às 18h (com entrada ao circuito de visitação até às 17h). O AquaRio fica na Praça Muhammad Ali, Gamboa (em frente aos Armazéns 7 e 8 do Porto do Rio). Ingresso a conferir.



Uma opção para um Natal mais consciente e saudável



Com o objetivo de incentivar o consumo de alimentos saudáveis e provocar uma verdadeira mudança nos hábitos alimentares do público carioca, as sócias Luísa Velho e Flávia Fagundes criaram a Feira Seleta, uma proposta de feira sustentável, que tem por objetivo incentivar o consumo de alimentos saudáveis e cultivados por pequenos produtores locais da cidade do Rio de Janeiro, de modo artesanal, sem corantes, conservantes ou aditivos químicos.

Publicidade

E nessa época, ela traz diversas opções natalinas de produtos orgânicos, veganos, low carb, sem açúcares, sem lactose, sem glúten e específicos para alguns tipos de dietas restritivas ou ainda, para as pessoas que simplesmente decidiram ter uma alimentação mais natural e saudável. A feira está localizada nos principais shoppings da cidade e possui diversos expositores que apresentam produtos diferenciados, como geleias; panetones, pães com fermentação natural e temperos naturais; pães sem lactose; bolos, doces, pães e massas sem glúten e sem contaminação, próprios para celíacos; sucos prensados a frio; leites, brownies, manteigas e hambúrgueres veganos; kombucha; folhas, verduras e legumes in natura; molhos sem conservante; cogumelos orgânicos; antepastos naturais; azeites saborizados; queijos, presuntos e outros itens de charcutaria artesanal low carb; vinhos orgânicos e cervejas sem glúten; jardim de hortaliças e muito mais. Além de alimentos, a feira tem também artesanato sustentável e de produção individual; cosméticos veganos e orgânicos; peças elaboradas com pedras e cristais; trabalho artesanal com suculentas e cactos em troncos de árvores frutíferas, vidros e luminárias; bolsas, tapetes e outros produtos, feitos a partir de sobras de tecidos da indústria têxtil e outras opções. E para o Natal, há guirlandas, mandalas, plantas decoradas e outras opções.

A ideia da Feira Seleta, na verdade, refere-se a um tema que está bastante em alta nos dias atuais, uma vez que as pessoas buscam cada vez mais por comida saudável, benéfica ao organismo e elaborada com ingredientes selecionados, com baixo teor de gordura, baixo índice de carboidrato e produzidos de modo natural, sem agrotóxico ou substâncias prejudiciais à saúde. Trata-se, portanto, de uma opção inteligente, consciente e que está disponível aos consumidores dos shoppings cariocas.

Publicidade

A feira conta ainda com parcerias sustentáveis, como é o caso do Instituto Libertas, que recolhe resíduos de óleos para transformá-los em produtos como o sabão, por exemplo. A feira acontece de terça a sábado – às terças-feiras no Vogue Square (Barra da Tijuca), das 10h às 19h e no Partage Shopping São Gonçalo, das 11h às 20h; às quartas-feiras no Nova América (Zona Norte), das 10h às 19h e no Galeria Top Center (Ipanema), das 9h às 18d; às quintas-feiras no Botafogo Praia Shopping (Zona Sul), das 10h às 19h e no Recreio Shopping (Recreio), das 10h às 19h; às sextas-feiras no Boulevard Shopping (Vila Isabel), das 10h às 19h e no Freeway Center Barra (Barra da Tijuca), das 10h às 18h; e aos sábados no Freeway Center Barra (Barra da Tijuca), das 10h às 18h.



Então é Natal



Sucesso na TV e na internet, Liga do Natal – Uma Aventura no Rio, que conta as aventuras do Papai Noel e sua família no Rio de Janeiro, teve sua estreia como a primeira minissérie natalina no dia 5/12. Com exibição do segundo e terceiro episódios nos próximos sábados, dias 12 e 19 de dezembro, o projeto que apresenta a primeira Mamãe Noel negra da TV, também é multiplataforma e conta com narrativas originais para a TV e Internet, com classificação livre e toda acessível (audiodescrição, legendagem e libras).

A série é estrelada pelo Papai Noel (Beto Vandesteen) e sua família no Rio de Janeiro - Mamãe Noel (Verônica Bonfim), Duende Bom (Marcos Camelo), Árvore de Natal (Paula Frascari), Estrela Guia (Nady Oliveira), Boneco de Neve (Luiz Borges), os atendentes da Central do Natal, Nata (Cecilia Viegas) e Lino (Kelson Succi). Apresentada pela Enel Distribuição Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a Liga de Natal – Uma Aventura no Rio, apresenta seu segundo episódio no dia 12 de dezembro, exibido a partir das 14h (após o Jornal Hoje), na Inter TV (afiliada da Rede Globo) e no YouTube a partir das 18h. Com o intuito de compartilhar a alegria do Natal com todos os públicos, a Liga também vai de encontro ao seu público mais carente, a partir de um projeto da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do RJ, o Cinema Presente na Praça, onde será também exibida em algumas cidades e bairros periféricos do Estado do Rio de Janeiro.

Publicidade

Repleta de humor com um toque de suspense, cada episódio contém uma narrativa ficcional entremeada por quadros educativos apresentados pelos personagens, que abordam: inclusão digital, diversidade, curiosidades científicas, culinária, construção de brinquedos e enfeites sustentáveis no estilo “faça você mesmo”, além de quadros musicais com uma trilha sonora original. Com a realização da Universus, a Liga de Natal – Uma Aventura no Rio, tem uma a narrativa transmídia, com desdobramentos da TV para a Internet. Para assistir, acesse https://www.youtube.com/watch?v=z23AuyLyWkE – e para assistir ao primeiro episódio, acesse https://ligadonatal.com.br/filme/a-liga-do-natal-ep1/



Para começar as comemorações de Natal



Publicidade

Os moradores da Ilha do Governador ganharão mais uma opção de lazer ao ar livre, o Terraço Ilha. E o melhor: par quem quiser comemorar com os amigos o Natal antecipado, o local segue os protocolos de segurança e é todo aberto. O Ilha Plaza Shopping transformou o seu estacionamento G3 em um grande espaço a céu aberto para convivência dos insulanos, com 800 m², sendo totalmente adaptado para o conceito de praça dentro do shopping. No local, será possível realizar pequenos encontros em família e amigos, picnics, se exercitar, andar de patins e bicicleta, entre outras atividades, seguindo todos os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades de saúde. O Terraço Ilha fica aberto diariamente das 10h às 22h.

A inauguração será neste final de semana, com uma programação especial nos dias 12 e 13 de dezembro. Dentre as atividades o Terraço Ilha recebe uma feira orgânica a partir de 12h, recreação infantil com Up Kids às 14h e entretenimento com artistas de circo e músicos. O empreendimento reforça que todos os protocolos serão adotados e todos os visitantes deverão permanecer de máscara no local. O Shopping Ilha Plaza fica na Avenida Maestro Paulo e Silva, 400.



Publicidade

Transformando o Natal de quem mais precisa



Além de anunciar a chegada do Natal e uma série de novidades especiais aos consumidores, a Bauducco se une ao Magalu para uma ação social. As empresas irão promover uma parceria que irá distribuir mais de 7 mil Panettones para famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade.

As unidades serão distribuídas por nove organizações sociais vinculadas à Gerando Falcões, uma plataforma de desenvolvimento social que atua em rede. Todos podem colaborar: ao comprar duas unidades de Panettone ou Chocottone® Bauducco de 500g, no Magalu, dentre os itens presentes no regulamento, as duas empresas doarão um Panettone de 500g às instituições contempladas.

Publicidade

A ação acontece até o dia 20 de dezembro, para que as empresas consigam fazer a doação antes do Natal. Todos os Panettones serão direcionadas para a ONG Gerando Falcões, uma organização social criada em 2011 que atua em periferias e favelas do país.