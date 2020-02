Após sucesso de ‘Surtada’, Tati Zaqui lança feat. com PK

Rio - A funkeira Tati Zaqui lança, ao lado de PK, a canção "Escandalosa" nas plataformas digitais, e o clipe oficial no canal "Kondzilla" — produtora também assina a direção do videoclipe. Embalada pelo ritmo do BregaFunk, a canção chega como a aposta de ambos os artistas para o carnaval.

Após o sucesso de ‘Surtada’ - que contemplou o topo da playlist ‘As 50 mais tocadas no Brasil’ do Spotify por 35 dias consecutivos, atualmente, seguindo em destaque - ‘Escandalosa chega como o primeiro lançamento da funkeira após o hit com Dadá Boladão e OIK.