Aventuras Maternas: 10 dicas para curtir Buenos Aires com pequenos

A capital argentina está três horas do Rio de avião e é destino de muitas famílias cariocas. Mas o que fazer em terras portenhas com crianças?



Selecionamos um roteiro de 10 atrações para quem vai para Buenos Aires com os filhos, em qualquer época do ano.



1. Museu de los Ninõs, em Abasto. Este museu propõe um espaço de encontro enriquecedor e alternativo, que integra jogos, movimentos, percepção, compreensão e expressão, incentivando a curiosidade, o interesse em descobrir coisas e a imaginação de uma perspectiva transformadora. Endereço: nível 2 do Shopping Abasto, Av. Corrientes 3247.



2. La República de los Niños. A uma hora da cidade, trata-se do primeiro parque temático e educativo dedicado às crianças na América Latina. Ocupa uma área de 53 hectares, com diferentes setores, edifícios temáticos, locais a visitar, jogos e entretenimento.



3. Planetário Galileo Galilei. Um lugar ideal para diversão e aprendizado didático. Este espaço, com uma estrutura inspirada em Saturno, foi inaugurado em 1966. Também abriga exposições, espetáculos de luzes, telas interativas, robôs, dispositivos de realidade aumentada e simuladores, entre outros. Endereço: Av. Sarmiento s / n, Buenos Aires.



4. Bosques de Palermo. Este é um dos maiores espaços verdes de Buenos Aires, com mais de 80 hectares nos quais existem dois lagos artificiais, que podem ser percorridos de barco ou de pedalinho. Dentro dos bosques, podemos encontrar a Plaza Holanda, que conta com o Rosedal, além de apreciar o Jardim Japonês. Endereço: Av. Infanta Isabel 410, Buenos Aires.



5. Centro Cultural Kirchner. É um espaço para artes plásticas, shows musicais e exposições. O Espaço Infantil CCK, por sua vez, renova sua proposta para crianças de todas as idades com jogos, oficinas, shows de música e projeções. Endereço: Av. Sarmiento 151, 1041.



6. Centro Cultural de la Ciencia C3. Um espaço de divulgação científica para o público de todas as idades, onde são realizadas diferentes atividades culturais, recreativas e educacionais. Endereço: Godoy Cruz 2270, Palermo.



7. Temaiken. Outra atração a uma hora de distância da cidade. É um bioparque que combina jardins botânicos, zoológicos, aquários e museus de história natural e antropologia. Endereço: RP25, B1625, Belén de Escobar.



8. Fotos em família: O fotógrafo brasileiro, Henderson Moret, mora em Buenos Aires e faz ensaios de família nos próximos pontos turísticos da cidade, além de indicar lugares coloridos e lúdicos, que só quem mora por lá sabe indicar. www.hendersonmoret.com



9. Prohibido no Tocar: Indicado para crianças a partir de 4 anos, o espaço dedicado às ciências ocupa dois andares do Centro Cultural da Recoleta e divide-se em nove salas que ensinam sobre mecânica, percepção visual, tecnologia, eletricidade, matemática, música, ondas e sons, natureza, luz e arte, entre outras. Endereço: Junín, 1930, Recoleta.



10. Parque de La Costa. Principal parque de diversões da região, está localizado na cidade de Tigre. São mais de 60 atrações, espetáculos ao vivo, montanhas russas, jogos infantis e atividades familiares. A viagem começa com o Trem de la Costa e ao chegar à estação Delta (no Tigre) também é possível dar uma volta e conhecer as belezas do Tigre e tem atrações para todas as idades e também para aqueles que gostam de opções mais radicais e muita adrenalina. Tem atrações para todas as idades e também para aqueles que gostam de opções mais radicais e muita adrenalina. Horários: sábados, domingos e feriados das 11h às 19.00. O parque fecha às 19.30h.



Uma dica final: se você tem pouco tempo ou deseja conhecer muitos outros lugares em Buenos Aires em tempo recorde, uma boa opção é o ônibus turístico. Com uma vista panorâmica e um guia de áudio ao longo da viagem, você consegue passar pelas principais atrações de toda a cidade em apenas 3 horas e 20 minutos. O ônibus viaja por locais emblemáticos como a Casa do Governo, a Plaza de Mayo, a Catedral, o Obelisco, o Congresso Nacional, o Teatro Colón, La Boca, Puerto Madero, Recoleta, Praça San Martin, Palermo e o Bairro Chinês, entre outros. Além disso, o serviço Hop On/Hop Off permite que os passageiros entrem e saiam nas paradas quantas vezes quiserem.



Para obter informações sobre essas e mais atividades ao ar livre, acesse https://turismo.buenosaires.gob.ar/br