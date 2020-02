As próximas emoções do 'Big Brother Brasil 20'

Depois de quatro horas de duração, Guilherme e Gabi venceram a prova do líder no 'BBB 20'. O prêmio para a dupla era um deles ficar imune e poder indicar alguém ao paredão, e outro ganhar R$ 10 mil em dinheiro e a mesma quantia em compras. O brother deixou a decisão na mão da loura, que deu a imunidade para ele.

Hoje é dia de prova do Anjo e quem vencer será autoimune. Daniel e Ivy não disputam a prova porque eles já entraram imunes essa semana. Outro destaque do dia fica por conta da festa 'Os opostos se atraem', com participação do DJ Alok, a primeira atração musical nesta edição. O tema da celebração será 'Guerra e paz'. Dono de hits como 'Hear me now' e 'Ocean', Alok faz sua segunda participação no reality, antes ele tocou no 'BBB 18'.

O terceiro paredão do 'BBB 20' será duplo. Serão três indicações: uma do líder Guilherme e duas da casa. Os dois mais votados vão disputar a prova Bate e Volta. E quem perder a prova, amanhã, vai para o Paredão junto com a indicação do líder. Hadson, por exemplo, sente que estará na próxima berlinda. Tanto que ele confessou à Babu: "Vou de qualquer jeito".

TORCIDA PARA ROMANCE ENTRE SISTERS

Parte dos telespectadores torce para um romance entre Marcela e Gizelly. Tudo começou quando Gizelly, em conversa com Manu e Rafa, fez uma declaração com respeito às duas. "Eu olho para a Marcela toda noite antes de dormir. Eu falo 'meu Deus, eu quero falar eu te amo para ela, mas ela vai achar que eu sou louca'. Mas eu já amo ela há tanto tempo, acho que estou apaixonada", disse Gizelly.

O temo 'Gicela', uma mistura com os nomes das sisters, foi um dos mais comentados do Twitter. Quem também fez coro foi a Ana Hikari, uma das protagonistas de 'Malhação: Viva a Diferença', da Globo. "Eu sei que elas são muito amigas, mas alguém segura meu vício em shippar casais não heteronormativos? Alguém me segura se não eu... Ai meu #Gicela se beijem", escreveu no Twitter oficial dela.